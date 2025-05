▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 26本目▶2025年5月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE▶書き手:HISAYO (B)◆ ◆ ◆今の私は、美容院でカラーリング中。年明けにインナーカラーの分量を増やしたので、そのメンテナンス中です。そして、とてつもなく寝不足です。昨日は水戸ライトハウスでした。ライブ終わってから打ち上げもせず、すぐ東京へ戻ったのですが、なぜ寝不足になってるかと言うと、夜中、家でベースを弾いていたからです。なんというか、録音作業ですね。朝も寝起きで弾きましたね。

