英語での発信に特化！ENT NOW「サイトリニューアル」

アジアのアーティスト情報掲載プラットフォーム「ENT NOW(エンタ ナウ)」は、サイトリニューアルを実施しました。

アジアのアーティスト情報掲載プラットフォーム「ENT NOW(エンタ ナウ)」は、サイトリニューアルを実施!

これによりENT NOWの持つ強みを一層強化させ、ユーザーへより充実した情報体験を提供していきます。

■リニューアルのポイント:視認性の向上

英語圏ユーザーの視認性を最優先にサイト変更を実施しました。

これにより、主要なコンテンツへのアクセスを格段に向上します。

またユーザーは、お気に入りのアーティスト情報や気になる最新ニュースを、ストレスなく、より迅速に発見することが可能になりました。

→「FEATURED NEWS」を新設

話題性の高いニュースを、英語圏からアクセスした際に一目で分かるようにリニューアルしました。

世界中のアジアエンターテインメントファンが関心を持つ最新の話題や、見逃せない重要な情報を厳選し、ダイレクトにお届けすることで情報へのアクセス性を大幅に向上させます。

■「ENT NOW」の特徴

(1) アジア全域のエンターテインメント情報を網羅

日本・韓国・中国・タイ・インドネシアなど、アジアの多様な国と地域の音楽や、映画、ドラマ、イベントなどの最新ニュースを幅広く提供しています。

また、アジアのエンターテインメントシーンで活躍する新しく登場したアーティストから長年の人気を誇るスターまで、その魅力を余すところなくお伝えしています。

(2) 英語での発信に特化

「ENT NOW」は、高品質な英語コンテンツをお届けしています。

現在、日本に次いで、アメリカや香港ユーザーからのアクセスが多く、グローバルなリーチを着実に拡大しています。

今後も更なるグローバル展開を加速させ、アジアの魅力的なエンターテインメント情報を世界へ幅広く発信していきます。

(3) ソーシャルメディア連携

リアルタイムな情報発信とグローバルなファンエンゲージメントをさらに強化するため、特にXをはじめとするソーシャルメディア連携を進めています。

最新ニュースを積極的にXで展開することで、情報拡散のスピードとリーチを最大化します。

