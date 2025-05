HOVERAir X1 PRO(左)、HOVERAir X1 PROMAX(右)

ZERO ZERO ROBOTICSは、AI飛行カメラ「HOVERAir X1 PRO」「HOVERAir X1 PROMAX」を5月27日より発売する。価格はHOVERAir X1 PRO 基本セットが79,980円、HOVERAir X1 PROMAX 基本セットが109,980円、BEACON AND JOYSTICK BUNDLE(ジョイスティックセット)が35,980円。発売に先駆けて、直販サイトにて先行予約販売を開始。先行予約するともれなく専用バッテリー1個がもらえる。

コントローラー不要で飛ばせるX1シリーズの特長を継承しつつ、より高品質な映像、優れた耐久性、強化された安全機能を備えた最先端のAI飛行アクションカメラとしている。

追従速度は最高時速42km。最高速度は時速60km。最大飛行高度120m、最大飛行海抜5,500m。推奨使用高度は2,500m以下となっている。強化されたチップと高度な追尾アルゴリズムにより、高速アクティビティ中でも被写体をフレームの中心に正確に捉え続けるという。

多彩なAIフライング撮影モードを12種類以上搭載し、プロのカメラマンが撮影したような映像を手軽に撮影できるという。X1 PROは4K60fpsを104度の広視野角で撮影可能。X1 PROMAXは1/1.3インチCMOSセンサーと独自設計の7層レンズにより、107度の広視野角で最大8Kでの撮影に対応する。また、X1 PROMAXはカスタマイズ可能なNDフィルターにも対応している。

過酷な環境でも安定した飛行を実現するために、全地形型飛行モードシステムと衝突検知機能を搭載。水面、雪原、崖上など多様な環境で飛行可能なほか、Thermo Smart Battery(耐寒バッテリー)により、-20度の極寒環境でも動作が可能とする。

2モデルとも後方近接センサーが搭載されており、背面の障害物を検知。X1 PROは最大速度秒速1.5m、PROMAXは最大速度秒速3mでの低速度で衝突前にブレーキをサポートし、安全を確保するという。

X1 PROは191.5g、X1 PROMAXも192.5gの軽量設計。耐久性の高いHEM(高弾性素材)フレームでプロペラを完全保護している。デジタルスクリーンとワンタッチボダンを備え、直感的に操作や設定が可能。タッチ操作または音声コマンドで簡単に離着陸、すぐに撮影が開始できる。

内蔵ストレージは、X1 PROは32GB、X1 PROMAXが64GB搭載。SDカードスロットも備え、最大1TBのSDカードが利用できる。

ジョイスティックセットには、ビーコンとジョイスティックA+B、磁気接続アダプターマウント、磁気襟クリップ、ケーブル、収納ケースなどが付属。

ジョイスティックセット

ジョイスティックは、モジュール式の設計により、ビーコン本体と右ジョイスティックを組み合わせて使用可能。片手でも直感的かつ本格的な操作が行なえる。スマートフォンを接続して左ジョイスティックに装着することで、両手による本格的な操作も行なえる。ビーコンの伝送範囲は最大500m。