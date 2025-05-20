¡ÚUFC¡ÛËÙ¸ý¶³»Ê¡¢Éüµ¢Àï¡È·ç¾ì¡ÉÊóÆ»¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ä¡Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈáÃ²¤ËÊë¤ì¤¿¡×¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊóÆ»
6·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤Î¡ØUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÂç²ñ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤µé10°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤¬·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ØMMA¥¸¥ã¥ó¥ー¡Ù¡ØBLOODY ELBOW¡Ù¤Ê¤É³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÙ¸ý¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äSNS¤Ç¤â·ç¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ï¤Þ¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÌµ»ö¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×ËÙ¸ý¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼Áê¼¡¤°
Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFCÉüµ¢Àï¤Î·ç¾ìÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBLOODY ELBOW¡Ù¤ÏËÙ¸ý¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤Ë·èÄê¤·¤¿¤È¤¡Ö¥Õ¥é¥¤µé¥È¥Ã¥×5¤À¤í¤¦¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÂ¿¿ô¤ÎUFC¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¶½Ê³¤·¤¿¡×¤ÈUFC¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÙ¸ý¤ÎÉüµ¢Àï¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢·ç¾ì¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈáÃ²¤ËÊë¤ì¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¯¡¢·ç¾ìÍýÍ³¤âÈó¸ø³«¡£»î¹ç¤Þ¤Ç¤Þ¤À1¥«·î¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î·ç¾ìÊóÆ»¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ»ö¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö5Ê¬¤ª¤¤ËËÙ¸ý¶³»Ê¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤ë²¶¡×¡ÖËÙ¸ý¶³»Ê¤«¤éÀµ¼°¤ÊÊó¹ð¤¢¤ë¤Þ¤Ç¿²¤ì¤Í¤¨¤è¡×¡ÖËÙ¸ý¶³»Ê·ç¾ì¤Ç¤º¤Ã¤ÈºòÆü¤«¤é¤·¤ó¤É¤¤¡×¤Ê¤ÉËÙ¸ý¤Î°ÂÈÝ¤ò°Æ¤¸¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ËÙ¸ý¤ÎMMAÀïÀÓ¤Ï34¾¡5ÇÔ¡£UFC¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï7¾¡1ÇÔ¤Ç¡¢Í£°ì¤Î¹õÀ±¤Ï½éÂåUFCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥Ç¥á¥È¥ê¥¢¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤ÎÆ±µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Èµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡£
6·î¤ËÆ±µé4°Ì¤Î¥«¥¤¡¦¥«¥é¡á¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬¹µ¤¨¤ë¸½²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥Áー¥à¡ÊATT¡Ë¤ÎÆ±Ìç¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ËÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤«¤±¤¿¡ÈÆ±ÌçÂÐ·è¡É¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ËÙ¸ý¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£