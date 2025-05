GLAYがデビュー30周年の締め括りに向け、貞本義行が手がけた30周年グランドフィナーレ記念イラストを公開した。きっかけはTVアニメ『グレンダイザーU』でGLAYが主題歌「会心ノ一撃」を担当したところから。今回のイラストは『グレンダイザーU』の世界とGLAYとのスペシャルコラボとなっている。また、これに関連したTシャツ抽選プレゼント企画も行われる。GLAYは5月末にアニバーサリーイヤーの締め括りとなるドーム公演を控えており、このドームツアーの会場でアルバム『DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST』、『DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST』のどちらか1枚を購入すると、抽選で貞本義行書き下ろしイラストをあしらったTシャツがプレゼントされるとのことだ。

<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 VR THEATER>



公演日程:2025年6月18日(水)〜2025年6月22日(日)公演回数:10回/1日(映像尺:約30分)公演場所:ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい(みなとみらい駅直結 MARK ISみなとみらい内)・チケット料金:3,000円(税込)・チケット販売:5月20日(火)19:00販売開始予定<上映映像>・Aパターン:ベルーナドームで開催した30周年記念ライブ『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』のライブ映像から、『GLAY 30th Anniversary Museum』で好評だった曲に加え、オープニング映像や初出しの曲も加えた楽曲を上映。・Bパターン:2025年1月19日に横浜アリーナで行われた『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO』の一部を上映。※Aパターン、Bパターンそれぞれ別の回での上映となります。<来場者プレゼント>ご来場者全員に特典としてスマホでVR視聴できるシリアルナンバー入りVRカードをお渡しいたします。※A・B各パターンの上映時間およびチケット販売の詳細については、以下ローソンチケットページにてご確認ください。https://l-tike.com/glay-vr/