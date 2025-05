【デジタル限定堀みなみ写真集「みなみの島」】 5月20日配信開始 価格:2,200円

ワニブックスは、堀みなみさんのデジタル限定写真集「みなみの島」を5月20日より配信する。価格は2,200円。

世界の妹、童顔グラドルとして人気急上昇中の堀みなみさん。高校卒業後、建築現場の現場監督として勤務する傍らグラビア活動を始めたという異色の経歴を持つ彼女の趣味は“旅行”。本作は、大自然の中を旅する堀みなみさんを追跡し、無邪気に遊ぶ姿や、しっとりと大人びた表情に変わる様子をキャッチ。愛くるしい、まだ見たことのない堀みなみさんの魅力が、80ページの大ボリュームにたっぷりと詰まっている。

COPYRIGHT(C) WANI BOOKS Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.