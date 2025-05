現在公開中の『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』が、第2弾の入場者特典としてオリジナルうちわの配布、応援上映実施劇場の拡大、一部劇場でしか手に入らない映画オリジナルスペシャルポスターの販売を決定。併せて、トロッコに乗ったメンバーが自撮りでファンサービスしている姿などを収めた、日本独占の本編映像「WOW」が解禁された。デビューから3年の時を経て、世界19ヵ国・計37公演で42万人を動員したIVE初のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」の忘れられない瞬間を切り取った『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』。

ついに封切りを迎え、ファンを中心に大きな盛り上がりを見せている本作が、感謝の意を込めて、追加で入場者特典の配布を決定。第2弾では、5月23〜29日の期間、メンバー6人が集合したオリジナルうちわが配布される。黒の土台に光沢感のある文字と、オールホワイトの衣装に身を包んだクールな表情のメンバーが配置された、スタイリッシュなデザインとなっている。さらに、東京と大阪の2都市で行われている応援上映が好評につき、応援上映実施劇場の拡大も決定。5月24日より東京と大阪以外の劇場でも応援上映が実施される。劇場では掛け声はもちろん、IVEの関連グッズの持ち込みが可能。詳細は公式HP、実施時間は劇場HPを参照。また5月23日より、一部劇場でしか手に入らない映画オリジナルスペシャルポスター(B3)の販売も決定。メインビジュアルのまるで夢の中にいるような幻想的な世界観とは打って変わって、ライブ会場の臨場感が伝わるスタイリッシュで洗練されたデザインとなっている。価格は770円(税込)で数量限定。販売劇場は17劇場(TOHOシネマズすすきの、TOHOシネマズ仙台、TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ日本橋、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ六本木、ヒューマントラストシネマ渋谷、横浜ブルク13、TOHOシネマズららぽーと横浜、ミッドランドスクエアシネマ、TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば、T・ジョイ京都、OSシネマズミント神戸、ユナイテッド・シネマキャナルシティ13、TOHOシネマズららぽーと福岡)。さらに今回、日本独占の本編映像も解禁。公開されたのは、ポップな曲調でIVEの可愛さを引き立てている「WOW」。先日解禁された「LOVE DIVE」のクールなダンスパフォーマンスとは雰囲気をガラリと変えた一曲で、トロッコに乗ったメンバーが自撮りのカメラに向かってファンサービスをしている姿や、ゼロ距離で彼女たちを見ることができる、かわいさあふれる豪華映像になっている。『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』は公開中。