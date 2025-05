柔らかい食感！モントワール「クイック塩グミ　パイン味」

モントワールは、「クイック塩グミ パイン味」(希望小売価格:173円(税込))を2025年5月26日に発売します。

モントワール「クイック塩グミ パイン味」

容量 :40g

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店など

希望小売価格:173円(税込)

夏場の熱中症対策として、不足しがちな塩分を手軽に補える商品を開発しました。

従来の塩分配合タブレットやキャンディと比較し柔らかい食感で、時間がない時でもさっと食べ切れるため、短時間で効率的に塩分が補えます。

寒天を原料に使用する事で暑さに負けない特性を生かし、アウトドアやスポーツシーンなど様々な場面で手軽に持ち運びいただける商品となっています。

商品特長

夏場に持ち運んでも溶けにくい寒天を原料に使用したグミです。

ほのかな塩分とパインの酸味で暑い夏でも食べやすく仕上がっています。

1袋で塩分0.2gを配合し、おやつ感覚で美味しく食べながら、汗で失われやすい塩分を補える商品です。

