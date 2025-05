16日、国際バレーボール連盟(FIVB)が、2025年7月2日(水)から7月13日(日)の日程で、クロアチアのオシエクとセルビアのベオグラードにて開催される2025女子U19世界選手権大会のスケジュールを発表した。

今大会には24チームが参加し、各6チームずつ4つのプール(A~D)に分かれて対戦。各プール上位4チームが決勝トーナメントに進出し、下位2チームは17~24位決定戦に回る。すべてのチームがプレーオフラウンドを通じて、最終順位を競う形式となっている。

開幕日となる7月2日での注目のカードは、プールCの初戦、2024年U18欧州選手権王者のブルガリア代表と、同大会4位のポーランド代表が激突する一戦だ。

また、プールDに割り振られた三枝大地監督率いる日本代表は、グループステージ初戦で7月2日にベルギー代表と対戦。7月3日にチュニジア代表、7月4日に中国代表と対戦する。その後、7月7日にチリ代表、8日にイタリア代表と対戦し、7月11日から行われる決勝トーナメント進出を目指すこととなる。

■2025女子U19世界選手権大会 試合日程(日本時間)

【グループステージ】

▼7/2(水)

22:15 エジプト vs カナダ

22:15 アルゼンチン vs プエルトリコ

22:15 ブルガリア vs ポーランド

22:15 日本 vs ベルギー

▼7/3(木)

1:15 クロアチア vs ドイツ

1:15 ペルー vs トルコ

1:15 セルビア vs チャイニーズタイペイ



4:15 タイ vs メキシコ

4:15 アメリカ vs スペイン

4:15 ブラジル vs ドミニカ共和国

4:15 イタリア vs チリ

22:15 エジプト vs ドイツ

22:15 トルコ vs ポーランド

22:15 アルゼンチン vs チャイニーズタイペイ

22:15 日本 vs チュニジア

▼7/4(金)

1:15 クロアチア vs メキシコ

1:15 ブルガリア vs スペイン

1:15 セルビア vs ドミニカ共和国

1:15 中国 vs チリ

4:15 タイ vs カナダ

4:15 アメリカ vs ペルー

4:15 ブラジル vs プエルトリコ

4:15 イタリア vs ベルギー

22:15 メキシコ vs ドイツ

22:15 トルコ vs ブルガリア

22:15 ドミニカ共和国 vs チャイニーズタイペイ

22:15 日本 vs 中国

▼7/5(土)

1:15 クロアチア vs カナダ

1:15 ペルー vs スペイン

1:15 セルビア vs プエルトリコ

1:15 ベルギー vs チリ

4:15 タイ vs エジプト

4:15 アメリカ vs ポーランド

4:15 ブラジル vs アルゼンチン

4:15 イタリア vs チュニジア

▼7/6(日)

22:15 カナダ vs メキシコ

22:15 ポーランド vs ペルー

22:15 プエルトリコ vs ドミニカ共和国

22:15 チュニジア vs ベルギー

▼7/7(月)

1:15 クロアチア vs エジプト

1:15 トルコ vs スペイン

1:15 セルビア vs アルゼンチン

1:15 日本 vs チリ

4:15 タイ vs ドイツ

4:15 アメリカ vs ブルガリア

4:15 ブラジル vs チャイニーズタイペイ

4:15 イタリア vs 中国

22:15 エジプト vs メキシコ

22:15 ポーランド vs スペイン

22:15 アルゼンチン vs ドミニカ共和国

22:15 チュニジア vs チリ

▼7/8(火)

1:15 クロアチア vs タイ

1:15 ブルガリア vs ペルー

1:15 セルビア vs ブラジル

1:15 中国 vs ベルギー

4:15 カナダ vs ドイツ

4:15 アメリカ vs タイ

4:15 プエルトリコ vs チャイニーズタイペイ

4:15 イタリア vs 日本

【決勝トーナメント、17~24位決定戦】

▼7/8(火)時間未定

決勝トーナメント

17~24位決定戦

▼7/11(金)時間未定

決勝トーナメント

17~24位決定戦

▼7/12(土)時間未定

決勝トーナメント

17~24位決定戦

▼7/13(日)時間未定

決勝トーナメント

17~24位決定戦