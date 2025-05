ご当地素材を使った爽やかな味わい！モントワール「JA広島果実連　広島県産レモンチーズアーモンド」

モントワールは、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『広島県産レモン味ポテトチップス』(2025年5月19日発売)『JA広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド』(2025年6月9日発売)を期間限定で全国発売します。

モントワール「JA広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド」

発売日 :2025年6月9日(月)

希望小売価格:259円(税込)

内容量 :14枚

賞味期限 :180日

販売エリア :全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

生産量全国一の「広島県産レモン」のさわやかな風味や酸味と、お菓子の組み合わせを楽しめます。

今回はモントワール「JA広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド」を紹介します☆

モントワール「JA広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド」はJA広島果実連、モントワール、三幸製菓の3社共同企画商品です。

広島県産レモン果汁を使ってさっぱりとした味わいに仕上げたお米のクラッカーと、チーズクリーム、無塩アーモンドの組み合わせを楽しめます。

