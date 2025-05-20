【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(20日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43092.21 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41328.39 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40646.96 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40535.00 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39564.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39234.19 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39021.34 ボリンジャー:＋2σ(25日)
37872.83 均衡表雲上限(週足)
37832.99 200日移動平均線
37821.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)
37808.12 6日移動平均線
37800.75 26週移動平均線
37550.39 均衡表転換線(日足)
37529.49 ★日経平均株価20日終値
37507.69 ボリンジャー:＋1σ(25日)
36949.05 75日移動平均線
36928.63 新値三本足陰転値
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36408.66 13週移動平均線
36036.93 ボリンジャー:-1σ(26週)
35994.03 25日移動平均線
35595.49 均衡表基準線(週足)
35536.27 均衡表雲上限(日足)
35407.36 均衡表基準線(日足)
34995.89 ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40 均衡表転換線(週足)
34480.37 ボリンジャー:-1σ(25日)
34273.11 ボリンジャー:-2σ(26週)
34061.59 均衡表雲下限(日足)
33583.12 ボリンジャー:-2σ(13週)
32966.72 ボリンジャー:-2σ(25日)
32509.29 ボリンジャー:-3σ(26週)
32170.36 ボリンジャー:-3σ(13週)
31453.06 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 52.31(前日60.28)
ST.Slow(9日) 62.13(前日72.04)
ST.Fast(13週) 80.97(前日80.84)
ST.Slow(13週) 73.75(前日73.71)
［2025年5月20日］
株探ニュース