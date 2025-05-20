

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43092.21 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41328.39 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40646.96 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40535.00 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39564.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39234.19 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39021.34 ボリンジャー:＋2σ(25日)

37872.83 均衡表雲上限(週足)

37832.99 200日移動平均線

37821.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37808.12 6日移動平均線

37800.75 26週移動平均線

37550.39 均衡表転換線(日足)



37529.49 ★日経平均株価20日終値



37507.69 ボリンジャー:＋1σ(25日)

36949.05 75日移動平均線

36928.63 新値三本足陰転値

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36408.66 13週移動平均線

36036.93 ボリンジャー:-1σ(26週)

35994.03 25日移動平均線

35595.49 均衡表基準線(週足)

35536.27 均衡表雲上限(日足)

35407.36 均衡表基準線(日足)

34995.89 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表転換線(週足)

34480.37 ボリンジャー:-1σ(25日)

34273.11 ボリンジャー:-2σ(26週)

34061.59 均衡表雲下限(日足)

33583.12 ボリンジャー:-2σ(13週)

32966.72 ボリンジャー:-2σ(25日)

32509.29 ボリンジャー:-3σ(26週)

32170.36 ボリンジャー:-3σ(13週)

31453.06 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 52.31(前日60.28)

ST.Slow(9日) 62.13(前日72.04)



ST.Fast(13週) 80.97(前日80.84)

ST.Slow(13週) 73.75(前日73.71)



［2025年5月20日］



株探ニュース

