　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43092.21　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41328.39　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40646.96　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40535.00　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39564.57　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39234.19　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39021.34　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
37872.83　　均衡表雲上限(週足)
37832.99　　200日移動平均線
37821.43　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37808.12　　6日移動平均線
37800.75　　26週移動平均線
37550.39　　均衡表転換線(日足)

37529.49　　★日経平均株価20日終値

37507.69　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
36949.05　　75日移動平均線
36928.63 　　新値三本足陰転値
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36408.66　　13週移動平均線
36036.93　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35994.03　　25日移動平均線
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35536.27　　均衡表雲上限(日足)
35407.36　　均衡表基準線(日足)
34995.89　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表転換線(週足)
34480.37　　ボリンジャー:-1σ(25日)
34273.11　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34061.59　　均衡表雲下限(日足)
33583.12　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32966.72　　ボリンジャー:-2σ(25日)
32509.29　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32170.36　　ボリンジャー:-3σ(13週)
31453.06　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　52.31(前日60.28)
ST.Slow(9日)　　62.13(前日72.04)

ST.Fast(13週)　 80.97(前日80.84)
ST.Slow(13週)　 73.75(前日73.71)

［2025年5月20日］

株探ニュース