限定の駅弁・おにぎりやオリジナルグッズも登場！JR東海リテイリング・プラス『魔法使いの約束』コラボ企画

JR東海リテイリング・プラスは、6月3日(火)〜6月23日(月)の期間、colyが配信するアプリゲーム『魔法使いの約束』とのコラボレーション企画を実施します。

JR東海リテイリング・プラス『魔法使いの約束』コラボ企画

<フェア概要>

【開催期間】 :2025年6月3日(火)〜2025年6月23日(月)

【開催場所】 :東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」

「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」

「プレシャスデリ」「プレシャスデリ&ギフト」

「デリカステーション」等

※一部店舗では取扱いのない商品もあります。

※オンラインショップでは2025年6月24日(火)10:00から

オリジナルグッズのみ販売します。

JR東海リテイリング・プラスは、6月3日(火)〜6月23日(月)の期間、colyが配信するアプリゲーム『魔法使いの約束』とのコラボレーション企画を実施!

今回のコラボレーションは、2025年1月にアプリゲームで開催した「いつか面影の笑むキッチンで」のイベントに登場した8人の魔法使いたち※1が同社の駅弁やおにぎりなどをプロデュース!イベント内に登場したメニューをイメージした駅弁や、魔法使いたちの限定ラベルのおにぎり・サンドイッチ・スイーツが登場します。

あわせて今回のコラボレーションオリジナルグッズも発売します。

また、アプリゲームとも連携しコラボレーション限定の「ログインストーリー」、「ログインボーナス」を配信。

さらに、期間中に対象商品を含む税込700円以上の購入レシートで応募いただくとオリジナルグッズが当たるキャンペーン※2も開催します。

※1:カイン、リケ、スノウ、ミスラ、ネロ、ラスティカ、フィガロ、レノックスの8人

※2:TOKAI STATION POINTアプリ内での開催のため、アプリのダウンロード・会員登録および閲覧対応ができる端末が必要となります。

【展開商品数】:全24アイテム(キャンペーン応募対象商品を除く)

■『魔法使いの約束』コラボ駅弁

2025年1月に開催したイベント「いつか面影の笑むキッチンで」に登場したメニューをイメージしたおかずを詰め合わせた限定駅弁が登場します。

駅弁にはイベントにも登場した「シュニッツェル」風のとんかつや、ミスラが齧っていたお肉からひと切れもらった「ローストビーフ」など今回のコラボレーションならではのおかずを詰め込みました。

またパッケージはイベント限定SSRカードイラストを使用した限定デザインとなっているほか、お品書き、箸袋、限定のノベルティカード(ホログラム特別仕様8種を含む全16種)をランダムに封入した『魔法使いの約束』を堪能できる駅弁となっています。

「魔法使いの約束」コラボ駅弁

【商品名】 魔法使いの約束駅弁

【価格】 1,580円

【販売期間】2025年6月3日(火)〜6月23日(月)

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

【販売駅】 東京駅・品川駅・新横浜駅・静岡駅・名古屋駅・京都駅

※販売店舗の詳細は別紙1に記載

※静岡駅は日にち限定での販売

― 注意事項 ―

・各販売店舗の販売数量は日により増減します。

状況によっては販売個数を制限する場合があります。

・東海道新幹線の改札内にある店舗の利用は必要な乗車券類または入場券が必要です。

・商品の予約、お取り置きはできません。

・数に限りがあります。

・ノベルティカードの絵柄は選べません。

■『魔法使いの約束』コラボのおにぎり・サンドイッチ・スイーツ

イベントに登場した魔法使いたちがラベルになった限定メニューのおにぎり・サンドイッチ・スイーツが登場します。

魔法使いたちがおすすめする商品をぜひ楽しめます。

「魔法使いの約束」コラボのおにぎり・サンドイッチ・スイーツ

■『魔法使いの約束』コラボ限定グッズの登場

今回のコラボレーション描きおろしイラストの限定オリジナルグッズが登場!

「魔法使いの約束」コラボ限定グッズの登場

【販売期間】2025年6月3日(火)〜6月23日(月)

※販売開始時間は店舗によって異なります。

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

【販売駅】 東京駅・品川駅・新横浜駅・小田原駅・熱海駅・三島駅・静岡駅・

掛川駅・浜松駅・豊橋駅・三河安城駅・名古屋駅・千種駅・大曽根駅・

尾張一宮駅・岐阜駅・京都駅

※販売店舗の詳細は別紙2に記載

【オンラインショップ】

・販売期間 2025年6月24日(火)10:00 〜 なくなり次第終了

・販売商品 オリジナルグッズ 14種類

※オンラインショップでは、トレーディング商品はBOXのみの販売となります

・販売箇所 JR東海リテイリング・プラスが運営する以下の公式オンラインショップ

「JR-PLUSオンラインショップ」( https://www.jrcp-shop.jp/ )

「PLUSTA ONLINE STORE」( https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/ )

※各オンラインショップでの購入ページは6月上旬ごろ公開となります。

― 注意事項 ―

・東海道新幹線の改札内にある店舗の利用は必要な乗車券類または入場券が必要です。

・商品の予約、お取り置きはできません。

・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合があります。

・一部の本商品はトレーディング仕様のため、一定数量購入いただいても全種揃わない場合があります。

・状況によっては各商品、個数制限を変更する場合があります。

・商品は数量限定につき、売り切れ次第、店舗での販売は終了となります。

・いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした購入は固くお断りします。

■『魔法使いの約束』コラボキャンペーンの開催!

「TOKAI STATION POINTアプリ」を提示して、税込700円以上お買い物いただくとその場で当たる「無料引換券」または、抽選で当たる「魔法使いの約束オリジナルグッズ」の2つのコースを選んで参加できるキャンペーンを開催します。

※「魔法使いの約束オリジナルグッズ」は対象商品を含む税込700円以上の購入が必要です。

「魔法使いの約束」コラボキャンペーンの開催!

■『魔法使いの約束』×「JR東海リテイリング・プラス」キャンペーン詳細

・キャンペーンへのご応募には「TOKAI STATION POINTアプリ」の本会員登録が必要となります。

・1回のお買い物で税込700円以上の購入で1スタンプ獲得できます。

(購入金額の合算はできません。

)

・スタンプはお会計時に「TOKAI STATION POINT」のバーコードをご提示いただいたお会計後に、アプリ内のキャンペーンページにアクセスいただくと自動付与されます。

・TOKAI STATION POINTの後付けはできません。

・1スタンプ獲得ごとにお好きなコースをお選びいただき、抽選にご応募可能となります。

(スタンプの獲得数分ご応募可能ですが、Bコースにご応募の際は、対象商品の購入も必要となります。

対象商品を含んでいなくても金額達成で1スタンプ獲得となりますのでご注意ください。

)

・Aコースは景品の数に限りがあります。

景品数に達し次第終了となります。

・Aコースの「無料引換券」は1商品につき1回のみ獲得することができます。

同一商品に複数回当選した場合は、当選ごとに「TOKAI STATION POINT 300ポイント」をプレゼントします。

(ポイントのプレゼントはキャンペーン終了後となります。)

・Bコースの応募には必ず「対象商品を含んだ」税込700円以上の購入をお願いします。

対象商品を含んでいないレシートをアップロードいただいても「抽選資格」はございません。

・Bコースは応募期間終了後に抽選を行います。

当選された方のみ、TOKAI STATION POINTにご登録されているメールアドレスに「当選通知」および「景品発送における入力フォーム」をお送りします。

・抽選結果に関するお問い合わせには回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

〈キャンペーン対象店舗〉

JR東海リテイリング・プラスが運営する店舗

プラスタ、ベルマートキヨスク、グランドキヨスク、

ギフトキヨスク、デリカステーション、

プレシャスデリ、キヨスク等

〈キャンペーン期間〉

2025年6月3日(火)〜6月23日(月)

〈「無料引換券」引換期間/「魔法使いの約束オリジナルグッズコース」応募期間〉

2025年6月3日(火)〜6月30日(月)

※無料引換券の引換期間は各店舗の閉店時間までとなります

「魔法使いの約束オリジナルグッズコース」応募における注意事項

・TOKAI STATION POINTアプリを提示し、対象商品(※1)を1品以上含む税込700円以上のお買い物が必要となります。

・ご応募にはレシートのアップロードが必要となります。

・iPhoneでのご応募には、iOS16.7以上が必要となります。

対象商品(※1) 24アイテム

「魔法使いの約束」コラボキャンペーンの開催!

■プレシャスデリ東京で「魔法使いの約束 ポップアップコーナー」を展開!

魔法使いの約束コラボキャンペーン終了後も楽しめる「ポップアップコーナー」を開催します!コラボ限定商品に加え、その他既存商品も取扱います。

JR東海リテイリング・プラスの店舗で『魔法使いの約束』を楽しめます。

【開催日】 2025年6月24日(火)〜7月21日(月)

【開催店舗】東京駅「プレシャスデリ東京」

※詳細は追ってホームページ等で案内します。

プレシャスデリ東京

(C)coly

※画像はイメージです。

※価格はすべて税込み価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合があります。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合があります。

※数に限りがある場合もあるので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定の駅弁・おにぎりやオリジナルグッズも登場!JR東海リテイリング・プラス『魔法使いの約束』コラボ企画 appeared first on Dtimes.