【週刊SPA! 5月27日号】 5月20日発売 価格：600円

「週刊SPA! 5月27日号」撮影：鈴木ゴータ　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：沼田美咲（ミタケイショウ）

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　扶桑社は「週刊SPA! 5月27日号」を5月20日に発売した。価格は600円。表紙と「美女地図」にはアイドルグループ「#ババババンビ」の赤色担当の岸みゆさんが登場。小柄でキュートなのに大胆ボディの彼女が、ウエスタンスタイルに身を包んで、アメリカ西部の旅にいざなう。

　「グラビアン魂」は、闘病から復帰を果たしグラビア活動を再開した藤乃あおいさん。「推し撮」では、グラビアから音楽活動まで幅広く活躍するコスプレイヤー、火将ロシエルさんが、ファンの投票によってコンビニ店員のお姉さんに変身する。

【岸みゆさん】

撮影：鈴木ゴータ　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：沼田美咲（ミタケイショウ）

【藤乃あおいさん】

撮影：三浦憲治　ヘアメイク：米澤和彦　スタイリング：毛塚由恵

【火将ロシエルさん】

撮影：岡本武志　ヘアメイク：mahiro　スタイリング：木村美希子

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