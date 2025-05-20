【グラビア】「週刊SPA! 5月27日号」岸みゆさん、藤乃あおいさん、火将ロシエルの大胆ショットを一部公開！
【週刊SPA! 5月27日号】 5月20日発売 価格：600円
「週刊SPA! 5月27日号」撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：沼田美咲（ミタケイショウ）
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扶桑社は「週刊SPA! 5月27日号」を5月20日に発売した。価格は600円。表紙と「美女地図」にはアイドルグループ「#ババババンビ」の赤色担当の岸みゆさんが登場。小柄でキュートなのに大胆ボディの彼女が、ウエスタンスタイルに身を包んで、アメリカ西部の旅にいざなう。
「グラビアン魂」は、闘病から復帰を果たしグラビア活動を再開した藤乃あおいさん。「推し撮」では、グラビアから音楽活動まで幅広く活躍するコスプレイヤー、火将ロシエルさんが、ファンの投票によってコンビニ店員のお姉さんに変身する。【岸みゆさん】
撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：沼田美咲（ミタケイショウ）【藤乃あおいさん】
撮影：三浦憲治 ヘアメイク：米澤和彦 スタイリング：毛塚由恵【火将ロシエルさん】
撮影：岡本武志 ヘアメイク：mahiro スタイリング：木村美希子
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