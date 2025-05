イニエスタ氏らが登場する『クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5』の生中継＆配信が決定！

今月25日に行われる『クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5』を、CS放送の『GAORA SPORTS』で生中継ならびにPPV配信することが決定した。5月24日・25日に開催される『クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5』は、神戸市の新設アリーナ『GLION ARENA KOBE』で行われ、アンドレス・イニエスタ氏を筆頭にバルセロナとレアル・マドリードのクラブレジェンドが登場。25日には、5vs5のミニゲームを実施することも明らかになっていた。

そしてこのミニゲームを、CS放送の『GAORA SPORTS』が生中継するとのことだ。加えて、今月からサービスが開始された『GAORAオンデマンド』でのPPV(ペイパービュー)ライブ配信も決定したことを併せて伝えている。放送開始は13時30分を予定しており、元日本代表の松井大輔氏が解説を務める。放送概要は以下の通り。■番組名クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5FCバルセロナ レジェンズ vs レアル・マドリード レジェンズ(2025.5.25GLION ARENA KOBE)■放送日時5月25日(日) 13:30【生中継】■出演解説:松井大輔(日本フットサルトップリーグ理事長)実況:福田悠■番組名クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5FCバルセロナ レジェンズ vs レアル・マドリード レジェンズ(2025.5.25GLION ARENA KOBE)■配信日時5月25日(日) 13:30【ライブ配信】※試合開始は14:00〜予定■出演解説:松井大輔(日本フットサルトップリーグ理事長)実況:福田悠■視聴チケット販売期間:5月18日(日)19:00 〜6月8日(日) 23:59金額:2200円