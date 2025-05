映画『シナぷしゅ THE MOVIE』第1作目に続く好調スタート！入場者プレゼント第二弾も決定！

テレビ東京が民放初の試みとして0歳からの乳幼児を対象に制作し、4月にレギュラー放送6年目を迎えた人気テレビ番組「シナぷしゅ」(毎週月〜金曜あさ7時30分)の映画第2弾『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』は5月16日(金)より公開され、現在好評上映中です!累計約20万人を動員し、スマッシュヒットとなった映画第1作目の『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』(2023年公開)に続く、『シナぷしゅ THE MOVIE』シリーズ第2作目となる映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』が、5月16日(金)より全国144館で公開され、好調なスタートとなりました。「0歳から楽しめる はじめての体験♪」「赤ちゃんの映画館デビュー応援」をテーマに掲げる本作は、「シナぷしゅ」のメインキャラクター「ぷしゅぷしゅ(声:花谷聡亮)」が、相棒の“タオルのようせい”「にゅう(声:玉木宏)」とバカンスで訪れたどんぐりアイランドでほっぺをなくしてしまい、映画初登場の新キャラクターで島に住む“陽気なタクシードライバー”「ぱるてぃ(声:二宮和也)」と一緒に、ほっぺを探す冒険物語です。

また、0歳を含むすべての方が安心して“映画館デビュー”できるように、「\屬舛磴鵑安心して観られるやさしい照明と音量での上映 △はなしパートは40分(最後に写真撮影タイムあり) 5磴い燭辰涜臂翩廖廚箸いΑ3つのポイントを大切にしている本作。今回も映画館が0歳を含むお子さま連れのファミリーでいっぱいになり、スクリーン前にベビーカーがずらりと並び、写真撮影タイムでは、隣人同士がお互いに撮影し合うなど、この映画ならではの温かい光景もみられました。いち早く映画をご覧になった方からは「映画館が初めての子どもが、スクリーンにくぎ付けで、新しい表情も見られた!」「照明や音量などの上映環境が配慮された“シナぷしゅ”の映画で、0歳の子どもも映画館デビューできた。不安だったけど、仲間がたくさんいて心強かった!」「ひとりで観に行ったけれど、赤ちゃんたちの反応や声に癒されるし、大人が観ても面白い!」とSNSでも喜びの声が数多く届いております。特に、小学生以下対象・数量限定で配布中の先着入場者プレゼント「パリパリPARTYハンカチ」は、赤ちゃんが大好きなパリパリ・カシャカシャ音を鳴らして遊べるアイテムとして、「これまでで一番気に入ったおもちゃ!」「手を離そうとしない」と大好評を博しています。さらに、今回劇中では登場キャラクターたちと一緒にハンカチをぶんぶん回して応援するシーンもあり、赤ちゃんは「パリパリPARTYハンカチ」を、大人は思い思いのタオルやハンカチを、ぶんぶん回す光景が、全国の劇場で繰り広げられました。赤ちゃんにとって初の参加・体験型映画としても楽しめること間違いなしのこちらの特典は、在庫がなくなり次第終了のため、お早めに映画館で鑑賞し、ゲットしてください!そして、この度、第2弾入場者プレゼントの配布が決定!5月23日(金)からは「シナぷしゅ映画記念日ステッカー」を小学生以下のお子さまに先着配布(数量限定。なくなり次第終了)致します。「シナぷしゅ」の映画を観た記念日として、好きなところに貼ったり、映画最後の写真タイムでフォトアイテムとして一緒に撮影したり、自由に使えるオリジナルステッカーです。複数回鑑賞された方を対象にしたキャンペーンも同日より実施予定ですので、続報をお待ちください。【作品概要】・タイトル:シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY・公開日:2025年5月16日(金)ユナイテッド・シネマ豊洲、新宿ピカデリーほか ぷしゅっと全国ロードショー・声の出演:ぷしゅぷしゅ/花谷聡亮、さかなのおにいさん かわちゃん/川田一輝、ひーたんみーたん/矢内雄一郎・藤井由依(テレビ東京)他・特別出演:にゅう/玉木宏、ぱるてぃ/二宮和也・主題歌:「VIBEしゅ」MINMI・監督:清水貴栄・劇伴音楽:信澤宣明 ・企画・プロデュース:飯田佳奈子・推薦:開一夫教授・制作:テレビ東京・ダダビ ・配給:ローソン・コピーライト:©SPMOVIE2025●本編情報:上映時間46分/2025/日本/カラー/ビスタ/5.1ch●映画公式HP●映画公式X:@synapusyu_movie●番組公式YouTubeチャンネル・Instagram・X:@synapusyu●番組公式TikTok:@synapusyu_official●特別鑑賞料金:大人も子どもも0歳から一律1,000円(税込)※0歳を含む鑑賞人数分のチケットが必要です。※各種割引併用不可となります。●【第1弾】入場者プレゼント:パリパリPARTYハンカチ ※小学生以下のお子さま対象・数量限定 ※なくなり次第、終了●【第2弾】入場者プレゼント(5/23〜):シナぷしゅ映画記念日ステッカー※小学生以下のお子さま対象・数量限定 ※なくなり次第、終了 ※第1弾「パリパリPARTYハンカチ」の残数がある劇場は、第2弾とWプレゼント予定【Introduction】0歳からの映画館デビューが話題を呼び、約20万人を動員した『シナぷしゅ THE MOVIE』2年ぶり待望の最新作!「シナぷしゅ」はテレ東系6局ネットで放送中の民放初の赤ちゃん向け番組(毎週月〜金曜あさ7:30)。脳の神経細胞と神経細胞のつなぎ目である「シナプス」が番組名の由来。赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ〜」と抜ける番組を目指し、0歳から2歳の乳幼児をターゲットに、赤ちゃん目線を大切にしながら制作されてきました。累計動員約20万人のスマッシュヒットとなった前作に続きオリジナルストーリーとなる本作は、主人公「ぷしゅぷしゅ」と相棒の「にゅう」が、新キャラクター「ぱるてぃ」と南の島での冒険を繰り広げます。番組おなじみの仲間たち、人気コーナーや歌が次々と登場するおはなしパートは、0歳から楽しめるあっという間の約40分。たくさんのお友達と感動を共有できる映画館ならではの体験は、大きくなっても心に残るかけがえのないものです。「真っ暗じゃない照明。やさしい音量。泣いても大丈夫。」なあたたかい雰囲気で赤ちゃんの“にゅうシネマたいけん”(映画館デビュー)にピッタリの作品です。【おはなし】夏と秋が“がっしゃん”した島「どんぐりアイランド」でバカンスを楽しむぷしゅぷしゅのほっぺ…どこいった!?久しぶりのバカンスに心が躍る、ぷしゅぷしゅとにゅう。「どんぐりアイランド」の空港に到着すると、にゅうそっくりの新たな仲間がアゲアゲな歓迎の音楽で盛り上げてくれました。その名も「ぱるてぃ」!ノリノリのリズムに夢中になるぷしゅぷしゅですが、そのはずみでほっぺがひとつ、どこかに飛んで行ってしまいました。落ち込むぷしゅぷしゅに寄り添うにゅう。みんなでぱるてぃ自慢のタクシーに乗って、ほっぺをさがす冒険へ出かけます。夏と秋が混ざった楽園のようなこの島には、個性的な住人がいっぱい。たいようサン、ヘアリーナ、さかなのおにいさん かわちゃん、シナ田さん…飛んで行ったほっぺを追いかけながら、たくさんの仲間と音楽に出会います。大冒険の果てに、ぷしゅぷしゅはほっぺを取り戻すことができるのでしょうか!?ほっぺを探せ!レッツ・ダンシング!