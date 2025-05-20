アジアカップ活躍の高橋芙由子や野口佑季などが招集

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　日本バスケットボール協会は5月20日、「FIBA 3x3ウィメンズシリーズ2025」、「FIBA 3x3ワールドカップ2025」の国際大会に向けた3x3バスケットボール女子日本代表チームの強化合宿メンバーを発表した。


　3x3女子日本代表は前田有香ヘッドコーチが新指揮官に就任。鶴見彩（MAURICE)、高橋芙由子（FLOWLISH GUNMA）、野口佑季（boldiiies）、西ファトゥマ七海（早稲田大学）といった「FIBA 3x3アジアカップ2025」で活躍した選手が招集された。


　その他には、宮下希保（富士通レッドウェーブ）や高橋未来（デンソーアイリス）、三田七南（ENEOSサンフラワーズ）などWリーグで活躍する選手も名を連ねた。また田平真弥（立教大学）や森美麗（東京羽田ヴィッキーズ）、伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）など若手選手の招集も目立った。


　3x3女子日本代表は6月18日～19日開催の「FIBA 3x3ウィメンズシリーズ2025」、6月23日～29日開催の「FIBA 3x3ワールドカップ2025」への国際試合参加を予定している。


■2025年度バスケットボール 3x3女子日本代表チーム強化合宿参加メンバー

【スタッフ】

・チームリーダー

倉石 平（早稲田大学）

・ヘッドコーチ

前田 有香（公益財団法人日本バスケットボール協会）

・コーチ

伊集 南（株式会社デンソー） 

・アスレチックトレーナー

岡本 香織（公益財団法人日本バスケットボール協会） 

・アスレチックトレーナー

村木 亮子（ＪＩＮ整形外科スポーツクリニック）

・ チームマネージャー

稲葉 一政（公益財団法人日本バスケットボール協会）

・ サポートスタッフ

エルマコーラ 未亜（日本体育大学）

伊地知 さら（日本体育大学）

【選手】※12名

 鶴見彩（165cm/32歳/MAURICE LACROIX）

桂葵（182cm/32歳/ZOOS）

高橋芙由子（163cm/30歳/FLOWLISH GUNMA）

野口佑季（173cm/29歳/TOKYO VERDY.EXE / boldiiies）

宮下希保（178cm/26歳/富士通レッドウェーブ）

高橋未来（169cm/24歳/デンソーアイリス）

三田七南（179cm/22歳/ENEOSサンフラワーズ）

花島百香（178cm/22歳/ENEOSサンフラワーズ）

伊波美空（167cm/21歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

西ファトゥマ七南（175cm/21歳/早稲田大学）

田平真弥（174cm/21歳/立教大学）

森美麗（180cm/21歳/東京羽田ヴィッキーズ）

※所属・年齢は5月20日現在