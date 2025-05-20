アジアカップ活躍の高橋芙由子や野口佑季などが招集
日本バスケットボール協会は5月20日、「FIBA 3x3ウィメンズシリーズ2025」、「FIBA 3x3ワールドカップ2025」の国際大会に向けた3x3バスケットボール女子日本代表チームの強化合宿メンバーを発表した。
3x3女子日本代表は前田有香ヘッドコーチが新指揮官に就任。鶴見彩（MAURICE)、高橋芙由子（FLOWLISH GUNMA）、野口佑季（boldiiies）、西ファトゥマ七海（早稲田大学）といった「FIBA 3x3アジアカップ2025」で活躍した選手が招集された。
その他には、宮下希保（富士通レッドウェーブ）や高橋未来（デンソーアイリス）、三田七南（ENEOSサンフラワーズ）などWリーグで活躍する選手も名を連ねた。また田平真弥（立教大学）や森美麗（東京羽田ヴィッキーズ）、伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）など若手選手の招集も目立った。
3x3女子日本代表は6月18日～19日開催の「FIBA 3x3ウィメンズシリーズ2025」、6月23日～29日開催の「FIBA 3x3ワールドカップ2025」への国際試合参加を予定している。
■2025年度バスケットボール 3x3女子日本代表チーム強化合宿参加メンバー
【スタッフ】
・チームリーダー
倉石 平（早稲田大学）
・ヘッドコーチ
前田 有香（公益財団法人日本バスケットボール協会）
・コーチ
伊集 南（株式会社デンソー）
・アスレチックトレーナー
岡本 香織（公益財団法人日本バスケットボール協会）
・アスレチックトレーナー
村木 亮子（ＪＩＮ整形外科スポーツクリニック）
・ チームマネージャー
稲葉 一政（公益財団法人日本バスケットボール協会）
・ サポートスタッフ
エルマコーラ 未亜（日本体育大学）
伊地知 さら（日本体育大学）
【選手】※12名
鶴見彩（165cm/32歳/MAURICE LACROIX）
桂葵（182cm/32歳/ZOOS）
高橋芙由子（163cm/30歳/FLOWLISH GUNMA）
野口佑季（173cm/29歳/TOKYO VERDY.EXE / boldiiies）
宮下希保（178cm/26歳/富士通レッドウェーブ）
高橋未来（169cm/24歳/デンソーアイリス）
三田七南（179cm/22歳/ENEOSサンフラワーズ）
花島百香（178cm/22歳/ENEOSサンフラワーズ）
伊波美空（167cm/21歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
西ファトゥマ七南（175cm/21歳/早稲田大学）
田平真弥（174cm/21歳/立教大学）
森美麗（180cm/21歳/東京羽田ヴィッキーズ）
※所属・年齢は5月20日現在