アジアカップ活躍の高橋芙由子や野口佑季などが招集

日本バスケットボール協会は5月20日、「FIBA 3x3ウィメンズシリーズ2025」、「FIBA 3x3ワールドカップ2025」の国際大会に向けた3x3バスケットボール女子日本代表チームの強化合宿メンバーを発表した。

3x3女子日本代表は前田有香ヘッドコーチが新指揮官に就任。鶴見彩（MAURICE)、高橋芙由子（FLOWLISH GUNMA）、野口佑季（boldiiies）、西ファトゥマ七海（早稲田大学）といった「FIBA 3x3アジアカップ2025」で活躍した選手が招集された。

その他には、宮下希保（富士通レッドウェーブ）や高橋未来（デンソーアイリス）、三田七南（ENEOSサンフラワーズ）などWリーグで活躍する選手も名を連ねた。また田平真弥（立教大学）や森美麗（東京羽田ヴィッキーズ）、伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）など若手選手の招集も目立った。

3x3女子日本代表は6月18日～19日開催の「FIBA 3x3ウィメンズシリーズ2025」、6月23日～29日開催の「FIBA 3x3ワールドカップ2025」への国際試合参加を予定している。

■2025年度バスケットボール 3x3女子日本代表チーム強化合宿参加メンバー



【スタッフ】



・チームリーダー



倉石 平（早稲田大学）



・ヘッドコーチ



前田 有香（公益財団法人日本バスケットボール協会）



・コーチ



伊集 南（株式会社デンソー）



・アスレチックトレーナー



岡本 香織（公益財団法人日本バスケットボール協会）



・アスレチックトレーナー



村木 亮子（ＪＩＮ整形外科スポーツクリニック）



・ チームマネージャー



稲葉 一政（公益財団法人日本バスケットボール協会）



・ サポートスタッフ



エルマコーラ 未亜（日本体育大学）



伊地知 さら（日本体育大学）



【選手】※12名



鶴見彩（165cm/32歳/MAURICE LACROIX）



桂葵（182cm/32歳/ZOOS）



高橋芙由子（163cm/30歳/FLOWLISH GUNMA）



野口佑季（173cm/29歳/TOKYO VERDY.EXE / boldiiies）



宮下希保（178cm/26歳/富士通レッドウェーブ）



高橋未来（169cm/24歳/デンソーアイリス）



三田七南（179cm/22歳/ENEOSサンフラワーズ）



花島百香（178cm/22歳/ENEOSサンフラワーズ）



伊波美空（167cm/21歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



西ファトゥマ七南（175cm/21歳/早稲田大学）



田平真弥（174cm/21歳/立教大学）



森美麗（180cm/21歳/東京羽田ヴィッキーズ）



※所属・年齢は5月20日現在