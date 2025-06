ドミノ・ピザの世界旅行気分が楽しめるピザ第2弾「ワールドドミノ 北南米編」が期間限定で登場!

メキシコ、カナダ、ブラジル、アメリカの「人気肉ピザ」を1枚で楽しめる、クワトロ・ピザです☆

ドミノ・ピザ「ワールドドミノ 北南米編」

価格:

・デリバリー:S 3,580円(税込)、M 4,380円(税込)、L 5,080円(税込)

・お持ち帰り半額:S 1,790円(税込)、M 2,190円(税込)、L 2,540円(税込)

販売期間:2025年5月26日(月)〜7月6日(日)

※数量限定のため、なくなり次第終了

内容:

1.メキシコ・スパイシーチョリソー

2.カナダ・ワイルドBBQデラックス

3.ブラジル・チキチキチーズ

4.アメリカ・ミートパーティー

販売店舗:全国のドミノ・ピザ店舗

国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザから、世界各国で人気の肉ピザメニューを日本に集めた夢のようなピザ「ワールドドミノ 北南米編」が期間限定で登場。

2025年4月に発売され人気を博した「ワールドドミノ 欧州編」に続く、待望の第2弾は「ワールドドミノ 北南米編」です!

メキシコ・カナダ・ブラジル・アメリカの「人気肉ピザ」を1枚で楽しめる、クワトロ・ピザで味わえます。

「メキシコ」はチョリソーやハラピニオなど、ピリッと辛くてスパイシーな味が特徴的なため、メキシコ定番の味をもっと好きになってほしい、という想いから選ばれました。

「カナダ」「ブラジル」は、まだ日本の食文化としてあまり馴染みがない国だからこそ、このピザを通して、両国の食文化を知ってほしい、という想いからチョイス。

そして「アメリカ」はピザをはじめ、ハンバーガーやステーキなど、すでに日本でも人気があり、馴染み深い食文化です。

さらに、ドミノ・ピザ発祥の地でもあるため、本場の味を楽しんでほしいという想いが込められています。

それぞれの国の個性をぎゅっと詰め込んだ4種類の肉ピザを、日本ならではの“みんなで一緒にいろいろな味を楽しむ”文化になぞらえて、1枚で堪能できるクワトロ・ピザ。

家族や仲間と鍋料理を囲むように、一つの料理をシェアしながら、わいわいと楽しむ、そんな日本らしい食の楽しみ方を、ドミノ・ピザ流に表現した一枚となっています。

世界90以上の市場に広がるドミノ・ピザだからこそ実現できた「ワールドドミノ 北南米編」

食べるたびに北南米を旅する気分になれる、特別な一枚が楽しめます☆

メキシコ・スパイシーチョリソー

トッピング:トマトソース、オニオン、ビーフパティ、チョリソー、ハラピニオ

メキシコからは、ゴロゴロ食感のチョリソーとビーフパティ、ハラピニオの辛さがたまらない、定番の味がもっと好きになれる「メキシコ・スパイシーチョリソー」がラインナップ。

メキシコで人気の「Mexicana」ピザを、「メキシコ・スパイシーチョリソー」として日本人好みにアレンジ。

食べ応えのあるビーフ100%パティと、ダイスカットしたチョリソーが贅沢に使用されています。

シャキシャキのオニオンとメキシコ産ハラピニオをトッピングし、スパイシーな刺激がたまらない大人の味わい。

情熱の国・メキシコらしい、食欲を掻き立てる一枚となっています☆

メキシコのCMO Iliana Jimenez Rodriguez コメント

スパイシーの元になったのはドミノの『Mexicana』

一口ごとにフィエスタ(お祭り)を楽しんで!

カナダ・ワイルドBBQデラックス

トッピング:トマトソース、オニオン、ピーマン、ローストチキン、燻しベーコン、BBQソース

カナダからは、寒い冬の後、待ちに待った夏の到来にあわせ家族や友人と楽しむバーベキューを連想させる「カナダ・ワイルドBBQデラックス」が登場します。

柔らかなローストチキンと燻しベーコン、BBQソースのガツンとした旨みが楽しめます。

カナダで人気の「BBQ Chicken」ピザを、日本人好みに改良した「カナダ・ワイルドBBQデラックス」

柔らかいローストチキンを使用し、スモーキーな燻しベーコンとともに、ジューシーな旨味と香ばしさをたっぷりと閉じ込めています。

オニオンとピーマン、そしてドミノ・ピザオリジナルの甘みと酸味のバランスが絶妙なBBQソースを合わせることで、大自然カナダを思わせる豪快な味わいが楽しめます☆

カナダのCMO Ken Harrison コメント

カナダはとても寒いので、夏の暑い時期になると友人や家族のためにBBQをして過ごします!

ワイルドBBQデラックスは、カナダの夏のバーベキューのように間違いなく美味しいはず!

ブラジル・チキチキチーズ

トッピング:トマトソース、ローストチキン、カマンベールチーズソース、オレガノ

ブラジルからは、ローストチキンとカマンベールチーズソースにオレガノが香る、日本では珍しく、ブラジルの創造性が詰まった味「ブラジル・チキチキチーズ」を展開。

ブラジルで人気の「Chicken and Cream Cheese」ピザを、日本人好みにアレンジした「ブラジル・チキチキチーズ」

たっぷりのローストチキンに、クリーミーでコクのあるカマンベールチーズソースがたっぷりトッピングされています。

仕上げに、トマトソースとの相性抜群な香り豊かなオレガノを加え、日本では珍しい味わいながらも親しみやすい一枚に。

子どもから大人まで幅広い世代に愛される、心躍るブラジルらしいピザです。

ブラジルのCMO Gabriel Ferrari コメント

ブラジルの創造性がつまったおいしいピザを、日本のみなさんと分かち合えることに興奮してます!

気に入っていただけることを願っています!

アメリカ・ミートパーティー

トッピング:トマトソース、ペパロニ、ハム、ビーフパティ、イタリアンソーセージ、エキストラチーズ

アメリカからは、ペパロニ、ハム、イタリアンソーセージ、ビーフパティを贅沢に重ねた、肉好き必見の本場の味「アメリカ・ミートパーティー」の4種類が1枚で楽しめます☆

アメリカで人気の「MeatZZa Feast」ピザを、日本人の好みに合わせて仕上げた「アメリカ・ミートパーティー」

ペパロニ、ハム、イタリアンソーセージ、ビーフパティの4種のミートトッピングを惜しげもなく使用し、さらにエキストラチーズを加えた、肉好きにはたまらない豪快な一枚です。

トッピングに野菜を一切使用しない潔さも本場アメリカ流。

ボリューム満点で、心ゆくまでお肉が楽しめるピザが完成しました!

アメリカのCMO Kate Trumbul コメント

ミートパーティーの元になった『Domino’s Meatzza』

ペパロニ、ハム、イタリアンソーセージ、ビーフなど最も人気のあるミートトッピングを組み合わせ、2層のチーズで挟んだピザです!

1枚で北南米4カ国の味が楽しめる、贅沢でボリューム満点の期間限定ピザ。

「ワールドドミノ 北南米編」は、ドミノ・ピザにて、2025年5月26日(月)から7月6日(日)まで、期間・数量限定で登場します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】メキシコ・カナダ・ブラジル・アメリカの肉メニューが1枚に!ドミノ・ピザ「ワールドドミノ 北南米編」 appeared first on Dtimes.