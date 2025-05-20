ÏÂ¿©Ãæ¿´¡¢ÂçÏÂÅÄàÓ¤Î·Î¸Å¾ìÊÛÅö (¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àbakuowada¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

ºú¤ÎÌ£Á¹ÄÒ¤±¡¢¾®¾¾ºÚ¥Ä¥Ê¤Î¥Þ¥èÏÂ¤¨¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÂçÍÕ¥½¡¼¥¹ÏÂ¤¨¡Ä

¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÏÂÅÄàÓ(75)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ªÊÛÅö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡31Æü¤«¤éµÈ¾Í»û¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë·àÃÄ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥­¤ÎÉñÂæ¡Ö¥¬¥Þ¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤ÎÂçÏÂÅÄ¤Ï¡¢·Î¸Å¾ì¤Ë»ý»²¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¡£

¡¡¡Ö#¤Ð¤¯¤á¤· ·Î¸Å¾ìÊÛÅö¡ª(ºú¤ÎÌ£Á¹ÄÒ¤±¡¢¾®¾¾ºÚ¥Ä¥Ê¤Î¥Þ¥èÏÂ¤¨¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÂçÍÕ¥½¡¼¥¹ÏÂ¤¨)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

±ÉÍÜ²Á¤ò¹Í¤¨¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë´¶Éþ

ÏÂ¿©Ãæ¿´¡¢ÂçÏÂÅÄàÓ¤Î·Î¸Å¾ìÊÛÅö
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àbakuowada¤è¤ê)
·Î¸ÅÃæ¤ÎÂçÏÂÅÄàÓ
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àbakuowada¤è¤ê)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿­à·Î¸Å¾ìÊÛÅö­á(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àbakuowada¤è¤ê)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿­à·Î¸Å¾ìÊÛÅö­á(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àbakuowada¤è¤ê)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿­à·Î¸Å¾ìÊÛÅö­á(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àbakuowada¤è¤ê)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿­à·Î¸Å¾ìÊÛÅö­á(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àbakuowada¤è¤ê)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿­à·Î¸Å¾ìÊÛÅö­á(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àbakuowada¤è¤ê)

¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËè²ó¡¢±ÉÍÜ¤ò¹Í¤¨¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤¤¤Ä¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¥Í¡¼¡×¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÂçÍÕ¥½¡¼¥¹ÏÂ¤¨¤Îºî¤êÊý¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤ÆÉñÂæ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 ¡¡ÂçÏÂÅÄ¤ÎºÊ¤Ï2020Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¬¹¾µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢Ì¼¤Ï½÷Í¥¤ÎÂçÏÂÅÄÈþÈÁ(41)¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÂçÏÂÅÄ¿­Ìé(77)¡¢µÁ»Ð¤Ï¸ÞÂåÏ©»Ò(72)¡£ÂçÏÂÅÄÍªÂÀ(43)¡¢·ò²ð(34)¤Ï±ù¤Ç¤¢¤ë¡£


 