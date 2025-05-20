『ウマ娘』NAMCOコラボ限定ペインタースタイル第3弾オリジナルグッズがプレバンにて予約開始
バンダイナムコアミューズメントは、「ウマ娘 プリティーダービー NAMCO Promotion third」コラボ限定のペインタースタイルなどのグッズを発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年9月発送予定。なお、予約期間は6月16日 23時まで。
○アクリルキーホルダー(全7種/各900円)
○アクリルスタンド(全7種/各2,500円)
○ミニタペストリード(全7種/各1,650円)
○クリアファイル(全7種/各550円)
○ゴージャス缶バッジコレクション(全14種/各660円/ランダム)
○インスタントフォト風コレクション(全10種/各550円/ランダム)
○ミニタペストリー 勝負服(全7種/各1,650円)
○ライスシャワーのお米セット(4,400円)
○クリアケース(2,000円)
○アクリルキーホルダー(全7種/各900円)
○アクリルスタンド(全7種/各2,500円)
○ミニタペストリード(全7種/各1,650円)
○クリアファイル(全7種/各550円)
○ゴージャス缶バッジコレクション(全14種/各660円/ランダム)
○インスタントフォト風コレクション(全10種/各550円/ランダム)
○ミニタペストリー 勝負服(全7種/各1,650円)
○ライスシャワーのお米セット(4,400円)
○クリアケース(2,000円)