バンダイナムコアミューズメントは、「ウマ娘 プリティーダービー NAMCO Promotion third」コラボ限定のペインタースタイルなどのグッズを発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年9月発送予定。なお、予約期間は6月16日 23時まで。

○アクリルキーホルダー(全7種/各900円)



○アクリルスタンド(全7種/各2,500円)



○ミニタペストリード(全7種/各1,650円)



○クリアファイル(全7種/各550円)



○ゴージャス缶バッジコレクション(全14種/各660円/ランダム)



○インスタントフォト風コレクション(全10種/各550円/ランダム)



○ミニタペストリー　勝負服(全7種/各1,650円)



○ライスシャワーのお米セット(4,400円)



○クリアケース(2,000円)