B‐R サーティワン アイスクリームは、6月3日から30日まで、2023年、2024年と大好評だったネスレの人気チョコレート『キットカット』とコラボした『キットカット』コラボキャンペーンを実施する。一昨年、昨年と続いて3回目となる今年の新作フレーバーは、サーティワンの人気フレーバー「キャラメルリボン」をさらにおいしく進化させて『キットカット』と組み合わせた、新たなコラボレーション。フレーバーのほかにも、サンデーやテイクアウト商品なども展開する。

今年の新作コラボフレーバーは塩キャラメルリボンの入ったバニラとミルクチョコレートの2種のアイスクリームに、共同開発したサクッサクの『キットカット』をインした『ソルティ キャラメル ブレイク 〜Made with KITKAT〜』。塩キャラメルのとろ〜り濃厚な味わいとサクッサクの『キットカット』の組み合わせがたまらない一品となっている。また、昨年の人気フレーバー『トリプル チョコレート ブレイク 〜Made with KITKAT〜』も復活。ミルク、ビター、ダークのトリプルチョコレートに『キットカット』が入ったチョコレートづくしのフレーバーだ。好きなスモールサイズのアイスクリーム1コにホイップクリーム、チョコレートシロップ、チョコレートコポーをトッピングし、『キットカット』を添えた『コラボサンデー 〜Made with KITKAT〜』も登場。さらに、ネスレ日本から新発売のサーティワン監修ストロベリーチーズケーキ味の『キットカット』といつもの『キットカット』の2枚が楽しめる。『キットカット』のサクッサク食感とホイップクリームやチョコレートソース、チョコレートコポーもトッピング、アイスクリームの組み合わせがたまらない、『キットカット』づくしの特別なサンデー。好きなアイスクリームを8コ選んでお持ち帰りできるバラエティボックスも『キットカット』仕様になって登場。新作フレーバーの『ソルティ キャラメル ブレイク 〜Made with KITKAT〜』と復活コラボフレーバー『トリプル チョコレート ブレイク 〜Made with KITKAT〜』のどちらかを1コ以上選ぶと、まるで『キットカット』がそのまま大きくなったような数量限定デザインのボックスで提供される。さらに、サーティワンの「ストロベリーチーズケーキ」をイメージした『キットカット ストロベリーチーズケーキ味』を6月2日より期間限定で販売。爽やかなチーズケーキと甘酸っぱいイチゴの味わいでサクッサクのウエハースを包み込むことによって、サーティワン自慢のチーズケーキフレーバーである「ストロベリーチーズケーキ」の味わいを『キットカット』で楽しむことができる。また、冷凍庫で凍らせると食感が変化し、より一層おいしく楽しむことができる。さらに、パッケージ裏面に付いている“サーティワンで使える50円引クーポン”をサーティワン店舗(一部店舗を除く)に持参すると、サーティワン全商品を50円引きで購入することが可能。また、サーティワン公式会員サイト「31Club」アプリの会員バーコード提示でさらに50円引きになる。7月7日からは、初代コラボ商品である『キットカット チョコレートミントアイスクリーム味』が期間限定で再登場する。