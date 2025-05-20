KinKi Kidsを愛する人たちが選ぶプレイリスト企画「KinKi Kids Playlist Library」実施決定
KinKi Kidsが5月5日から全356曲のデジタル配信を開始したことを祝し、各界より寄せられたプレイリスト紹介企画「KinKi Kids Playlist Library」の実施が決定した。
5月15日よりSpotifyで公開されている『KinKi Kids: ArtistCHRONICLE』( https://spotify.link/KinKiKids_ArtistCHRONICLE )では、ナビゲーターに堂島孝平を迎え、デビューから今までの軌跡を2人と深い関わりを持つ井ノ原快彦・織田哲郎・THE ALFEE 高見沢俊彦・西川貴教・松本隆・山田涼介・吉井和哉・吉田建・吉田拓郎(※ 敬称略・50音順)の豪華ゲストから寄せられた貴重なメッセージと共に、音楽的視点から辿る全3回のSpotifyオリジナルコンテンツを公開中だ。
また、参加型企画としてKinKi Kidsのアルバム/シングルからトップ5を作成できるSpotify「My Top 5：KinKi Kids」が本日20日よりスタート。ランキング作成後には、SNSや友人に共有できるシェアカードも生成される。この企画は日本人アーティストとして初めての実施となった。
■「KinKi Kids Playlist Library」参加セレブリティー
亀梨和也
シュウペイ (ぺこぱ)
高橋みなみ
DAIGO
中村アン
松下洸平
吉田建
りんたろー。 (EXIT)
フジテレビ『堂本兄弟/KinKi Kidsのブンブブーン』スタッフ
文化放送『KinKi Kids どんなもんヤ！』 スタッフチーム
『ぼくらの勇気 未満都市』 スタッフ
ORICON NEWS編集部
音楽ナタリー
Billboard JAPAN
リアルサウンド
小山慶一郎 (NEWS)
加藤シゲアキ (NEWS)
増田貴久 (NEWS)
横山裕 (SUPER EIGHT)
村上信五 (SUPER EIGHT)
八乙女光 (Hey! Say! JUMP)
薮宏太 (Hey! Say! JUMP)
WEST. (重岡大毅・桐山照史・中間淳太・神山智洋・藤井流星・茺田崇裕・小瀧望)
King & Prince (永瀬廉・郄橋海人)
道枝駿佑 (なにわ男子)
松田元太 (Travis Japan)
松倉海斗 (Travis Japan)
福田悠太 (ふぉ〜ゆ〜)
辰巳雄大 (ふぉ〜ゆ〜)
越岡裕貴 (ふぉ〜ゆ〜)
松崎祐介 (ふぉ〜ゆ〜)
※敬称略
■特設サイト
https://kinkikids-0721.jp/playlist/
■プレイリストを掲載する配信サービス
Apple Music / Spotify / Amazon Prime ・ Amazon Music Unlimited / YouTube Music / LINE MUSIC
https://kinkikids-elov.lnk.to/PlaylistLibrary
(※一部は特設サイトのみで公開の可能性あり)
■KinKi Kids サブスクリプション／ダウンロード配信
https://KinKiKids-ELOV.lnk.to/356Music_you
・配信サービス一覧
Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora ほか
◆KinKi Kids 配信特設サイト