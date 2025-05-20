■「KinKi Kids Playlist Library」参加セレブリティー



勝地涼亀梨和也シュウペイ (ぺこぱ)高橋みなみDAIGO中村アン松下洸平吉田建りんたろー。 (EXIT)フジテレビ『堂本兄弟/KinKi Kidsのブンブブーン』スタッフ文化放送『KinKi Kids どんなもんヤ！』 スタッフチーム『ぼくらの勇気 未満都市』 スタッフORICON NEWS編集部音楽ナタリーBillboard JAPANリアルサウンド小山慶一郎 (NEWS)加藤シゲアキ (NEWS)増田貴久 (NEWS)横山裕 (SUPER EIGHT)村上信五 (SUPER EIGHT)八乙女光 (Hey! Say! JUMP)薮宏太 (Hey! Say! JUMP)WEST. (重岡大毅・桐山照史・中間淳太・神山智洋・藤井流星・茺田崇裕・小瀧望)King & Prince (永瀬廉・郄橋海人)道枝駿佑 (なにわ男子)松田元太 (Travis Japan)松倉海斗 (Travis Japan)福田悠太 (ふぉ〜ゆ〜)辰巳雄大 (ふぉ〜ゆ〜)越岡裕貴 (ふぉ〜ゆ〜)松崎祐介 (ふぉ〜ゆ〜)※敬称略■特設サイトhttps://kinkikids-0721.jp/playlist/■プレイリストを掲載する配信サービスApple Music / Spotify / Amazon Prime ・ Amazon Music Unlimited / YouTube Music / LINE MUSIChttps://kinkikids-elov.lnk.to/PlaylistLibrary(※一部は特設サイトのみで公開の可能性あり)