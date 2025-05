Boxグループ自動同期で大規模運用を劇的に簡素化！サイエンスパーク「CL-UMP(クランプ)」

サイエンスパークは、クラウドストレージ Boxに、アクセス元端末の状況に合わせてアクセス権限を自動で切り替える「動的認可」を追加するSaaS「CL-UMP(クランプ)」の最新バージョン2.0を2025年6月2日(月)より提供開始します。

サイエンスパーク「CL-UMP(クランプ)」

新バージョンではMac/iOS/Androidに対応し、Boxグループ設定の自動同期機能を搭載。

ネットワーク分離を行っている組織やテレワーク導入組織などにおいて、ユーザーに負担をかけず最適な権限を適用するゼロトラスト運用を実現します。

【CL-UMP Ver.2.0/新機能・メリット】

新機能 :Mac/iOS/Android制御

メリット:モバイル端末でも閲覧のみ・非表示を適用可に!

新機能 :Boxグループ自動同期

メリット:Box上で作成、変更したグループ情報をCL-UMPが自動同期し、

ポリシーに反映。

大規模テナントでの運用工数を大幅削減。

【提供開始日・価格】

●提供開始 :2025年6月2日(月)

●サブスクリプション:月額560円/ユーザー(年間契約・税別)

●PoC受付中

