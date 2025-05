各国の文化やリズムに寄り添った翻訳が魅力！BLAST『CALL MY NAME』

インディペンデントレーベル、MAD AIR RECORDS(東京拠点の音楽レーベル)は、所属アーティストBLASTの新作EP『CALL MY NAME』を2025年6月27日(金)に全世界同時配信リリースします。

BLAST『CALL MY NAME』

アーティスト名:BLAST

リリース日 :2025年6月27日(金)

ジャンル :J-POP×ダンス/ラテン・トロピカル

配信形態 :全世界デジタル配信(Spotify、Apple Music、YouTube 他)

収録曲 :1. CALL MY NAME

2. WE FOUND LOVE WITH YOU

3. READY FIRE AIM

リリックビデオ:YouTubeにて14言語字幕版を展開予定

『CALL MY NAME』EPは、J-POPをベースにダンスやラテンの要素を融合させたサウンドが特徴。

日本の音楽文化に関心の高いインドネシア、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、スペイン、ブラジルなど、世界中の音楽ファンに向けた戦略的プロモーションを展開予定です。

さらに、各楽曲にリリックビデオ(字幕付き)を制作し、英語・中国語(繁体字)・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・タイ語・インドネシア語・フィリピン語・イタリア語・ベトナム語・マレー語・ミャンマー語・フランス語・日本語の14言語対応字幕版としてYouTubeで展開します。

通常の翻訳とは異なり、各国の文化やリズムに寄り添い、まるで母国語のオリジナル曲のように響くよう設計されており、世界中のリスナーの心に自然に届く詩的で音楽的な翻訳が魅力です。

ティザー映像(YouTube)

Genソロ写真

DAIソロ写真

