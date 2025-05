2025年は昭和が始まって100年の節目。中将タカノリ(シンガーソングライター・音楽評論家)と橋本菜津美(シンガーソングライター・インフルエンサー)が出演するラジオ番組では、【1970(昭和45)年前後が“昭和がもっとも昭和らしかった時代”】というテーマで、時代を象徴する音楽を紹介しつつトークを展開。途中からはゲストに「ザ・タイガース」のメンバーでドラマーの瞳みのるを迎えて当時の醍醐味などを語り合いました。

左から橋本菜津美、中将タカノリ、瞳みのる ※2025年4月29日放送、昭和100年を記念したスペシャル版となったラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』(ラジオ関西)より

※ラジオ関西『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス 昭和100年SP』2025年4月29日放送回より

【橋本菜津美(以下「橋本」)】 4月29日は「昭和の日」。今年は昭和が始まって100年の節目ということで、『昭和卍パラダイス』でも特番として昭和100年スペシャルを企画しました。



【中将タカノリ(以下「中将」)】 ずっと数えていたわけじゃないけど、いよいよかぁと思いますよね(笑)。最近、若い人たちの間で『昭和レトロ』が人気ですが、ひと口に昭和と言っても、いろいろあります。もっとも濃厚で、昭和が昭和らしかったのはいつか?と考えると、僕は昭和45年、1970年前後ではないかと思うんです。

【橋本】 当時の音楽シーンって、どんなだったのでしょうか?



【中将】 音楽面ではグループサウンズブームが終わり、フォークブームが隆盛。現代につながるアイドルシーンが形成され、歌謡曲もどんどんモダンになっていきました。形成高度経済成長の末期で、街はどんどん近代化され、音楽だけでなくファッション、カルチャーも飛躍的に盛んに、多彩になった時代です。

【橋本】 今、昭和が若い人たちにウケているのも、そういうパワフルな部分ですよね。



【中将】 そうですね。まず1曲目は、パワフルさが話題になった当時の大ヒット曲から。尾崎紀世彦さんで『また逢う日まで』(1971)。

【橋本】 昭和の日にふさわしい名曲ですね!



【中将】 今みんなこの曲を「昭和歌謡の代表曲」って思ってるでしょ? でも逆にリリース当時は、従来の歌謡曲とは一線を画す斬新な曲だと受け止められたそうです。欧米並みのパワフルな歌声もですが、歌詞のメッセージも新しかった。それまでの別れの曲ってもっとジメジメしていたり、男女の関係に封建的なものを感じたりするものが多かったんです。その点、『また逢う日まで』はどこまでも対等な関係の男女がキレイに別れるという歌ですから。

【橋本】 そうなんだ! あまりにも歌詞を自然にとらえてしまっていました。現代的な感覚を先取りした曲だったんですね!



【中将】 そうなんです。当時のヒット曲は封建的な人間関係からの解放を感じられるものが多いです。次に紹介する曲もその一つ。はしだのりひことクライマックスで『花嫁』(1971)。

【橋本】 すごくポップな曲調だけど実は駆け落ちの歌なんですね(笑)。



【中将】 清々しいくらいにポップだしパワフル(笑)。それまでの曲だと「お母さんごめんなさい」みたいなこと言っちゃいそうだけど、そんな気配はみじんもない。親の意志ではなく男女が自由に恋愛、結婚できる時代が訪れたというわけですね。



【橋本】 今では自由すぎて駆け落ちなんて話を逆に聞かなくなりましたよね。

【中将】 さて、ここからはゲストをお迎えしてお届けしたいと思います。いつもお世話になっているザ・タイガースの瞳みのるさんです。(※『君だけに愛を』《1968》が流れる)

「ザ・タイガース」の瞳みのる(左)と中将タカノリ ※2024年にサンテレビで放送された中将タカノリデビュー40歳記念番組より

【瞳みのる(以下「瞳」)】 こんにちは、瞳みのるです。



【橋本】 どうぞよろしくお願いします。



【中将】 今回は1970年前後の音楽やカルチャーにスポットを当てた内容なのですが、もちろん僕たちは生まれてもいない時代です。そこで当時、バリバリの若者だった瞳さんにリアルな当時の状況をお話いただきたいと思っています。たとえば……十代の頃、瞳さんはどんな遊びをされていましたか?

【瞳】 京都時代(※1966年まで)は河原町や祇園界隈をブラブラ歩くというのが多かったですね。他には四条河原町にあった田園というダンス喫茶に行ったり。どちらかと言うとちょっと不良っぽかったんですかね(笑)。そもそも当時はエレキギターを弾いたりバンドしていたりするだけで不良扱いですからね。

【橋本】 そうだったんですか!



【中将】 当時の瞳さんのファッションはどんな感じだったんですか?



【瞳】 アイビースタイルです。ブランドで言うとVANとかJUNですね。



【橋本】 アイビーって?

【中将】 当時流行していたアメリカ由来のファッションです。ボタンダウンのシャツを着て比較的シュッとしたスタイルの……。



【瞳】 そうそう、先の丸いスリッポンを履いたりしてね。でも後からバンドに入ってきた沢田研二は先のとがった靴を履くんですよ。不良っぽいんじゃなくてヤクザっぽい(笑)。

【中将】 沢田さんだけちょっとファッションの方向性が違ったんですね(笑)。デビューして東京に行かれてから(※1967年〜1971年)はガラッと環境が変わったと思うんですが、どんな遊びをされてましたか?



【瞳】 やっぱりゴーゴー喫茶やディスコのような所によく行きました。赤坂のビブロスとかね。当時はダンスが流行ってましたから。

【橋本】 ダンスができるお店って、一回入るのにどれくらいのお金がかかったんでしょうか?



【瞳】 場所によって全然違ったですね。具体的な金額とかは覚えてないけど、ビブロスは高かった。

【中将】 あそこは業界人御用達みたいなイメージですもんね。



続いて音楽方面のお話を聞きたいと思います。瞳さんが音楽の道に進むきっかけはプラターズの『You'll Never Never Know』(1962)だったそうですね。

【瞳】 はい。岸部一徳と僕は北野中学の同じクラスのクラスメイトとして知り合って、同じ音楽好きで意気投合したんですね。そして彼の部屋のレコードプレイヤーで覚えたこの曲を修学旅行のバスで一緒に歌ったんです。僕が高いパートで、彼が低音の「You'll Never Know〜♪」というパート。それを京都から東京に行くまでの間に何度も何度も歌った。そんなことがあって一緒にバンドを結成することになったんです。

【中将】 このR&Bの名曲が後のザ・タイガースを生んだを思うと面白いですね。当時は現代よりも洋楽人気がはるかに高かった時代。きっと瞳さんも多くの洋楽を聴かれたと思います。次に紹介するのは、当時を代表する洋楽の大ヒット曲。ザ・ビートルズで『Let It Be』(1970)。

【橋本】 名曲ですね!



【中将】 1962年のデビューから1970年の解散まで、1960年代はビートルズが若者たちを牽引した時代と言っていいと思います。瞳さんはビートルズはよく聴かれましたか?



【瞳】 そうですね。初めて聴いたのは大丸京都店の屋上に置いてあったジュークボックスで。たしか『I Want To Hold Your Hand』(1963)でした。

【中将】 ビートルズは音楽のみならず、人間の自由や、平和の尊さをうったえる思想面のオピニオンリーダーとしての役割も果たしましたね。



【瞳】 僕もジョン・レノンに共感する部分は多かったです。今またあの頃のように世界中で戦乱が起こっていますが、何かしなくてはいけないという思いがあります。

【中将】 そうですね。そう言えば、当時と今ではパワハラ、セクハラといった感覚やジェンダーの感覚は大きく変わりましたね。



【瞳】 全然違いますね。ドメスティック・バイオレンスと言うのは普通にありましたし、黒人などに対する人種差別もひどかった。そんな中で注目されたのがキング牧師の「I Have a Dream」のスピーチだったりします。

【中将】 当時、瞳さん自身がパワハラを受けるようなことはありましたか?



【瞳】 教員時代には数えきれないほどあります(笑)。ハラスメントに対する改善は始まりつつあったけど、今と比べるとはるかに無神経な時代でした。

【橋本】 今は逆に「〇〇ハラスメント」と言われることが増えすぎておかしくなっちゃってますが、それでも昔よりはいい環境になってるんですね……。



【中将】 瞳さんは1970年頃と現在、どっちがいいと思われますか?



【瞳】 回顧主義はないんだけど、当時は社会が沸騰しているような熱気がありましたね。僕たちタイガースも出演したけど、大阪万博はその象徴だったと思う。それがいいのか悪いのか……もう遠すぎて忘れてしまったことも多いから(笑)。

【中将】 55年前のことですからね(笑)。でも今回は本当にありがとうございました。また一杯飲み行きましょう!



【瞳】 はいはい、よろしく(笑)。

【橋本】 貴重なお話を聞かせていただきました。当時のダンス文化とかとても興味深かったです!



【中将】 さて、ここからはまた二人でお話していきたいと思います。瞳さんは1965年から68、69年頃まで続いたグループサウンズブームのど真ん中にいた方ですが、同じ頃、フォークも若者の間で人気を博していました。初期はアングラで政治的な主張の激しいものでしたが、次第にポップス化していったのが1970年以降。中でも吉田拓郎さん、井上陽水さんの楽曲は高い評価を受けました。ということで、次は陽水さんの『傘がない』(1972)。

【橋本】 社会ではいろんな問題が起こっているけど、今自分にとっての問題は傘がないこと。ユニークな切り口ですよね。



【中将】 ポップス化したけど内容が薄まったんじゃなくて、より洗練された深みのある音楽になったんですね。いろんな捉え方ができて、従来よりも現代的なポップスの歌詞にぐんと近づいてます。



現代に近づくという点ではこの時期、アイドルシーンにも大きな変革がもたらされます。まずはこの曲、天地真理さんで『水色の恋』(1971)。

【橋本】 私、天地さんのことって全然知らなかったです! 現代的なアイドルのはしりなのでしょうか?



【中将】 はい、人気ドラマ『時間ですよ』(TBS)に出演してブレイク。デビュー曲『水色の恋』以降、大ヒットを連発して、文房具、おもちゃ、果ては自転車などの”まりちゃんグッズ”なるものまで発売されました。10代、20代の若者はもちろん子どもたちからも支持されたんですね。

【橋本】 どうやって子どもたちも巻き込んでいったんでしょうか?



【中将】 キャッチフレーズが「白雪姫」だったんですが、徹底的なぶりっ子でメルヘンチックなキャラクターを作り出したんです。歌ってる合間に親衛隊みたいなファンが“真理ちゃんコール”を入れたり、この人が作り出したアイドル像は現代も踏襲されていると思います。



そして真理さんの登場からほどなくして男性アイドルシーンにも変革が起こります。その1人、郷ひろみさんの『男の子女の子』(1972)。

【橋本】 これはザ・アイドルですね……。



【中将】 これ以前にも沢田研二さんとかアイドル的存在の人はもちろん存在したんだけど、もっとショタっぽい感じのイメージ。ジャニーズ事務所の打ち出すアイドル像が郷さんの登場で確定したわけです。



さて、ここまで45分駆け足でやってきましたが、1970年前後のディープ昭和特集、菜津美ちゃんはいかがでしたでしょうか。

【橋本】 おかげさまでいろんなことを知ることができました。私は体験することができなかった昭和という時代に憧れがあるんだと思います。今の時代にない温かさと言うか……人間に対しても音楽に対しても今よりも真剣に向き合っていたんだなと感じました。