グレープストーンが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」が、カプセルトイ『東京ばな奈 ミニチュアキーホルダー』を発売!

定番人気スイーツ「東京ばな奈」のほか「東京ばな奈のチョコバナナクッキー」など全5種類の「東京ばな奈ワールド」大人気スイーツがデザインされたカプセルトイです☆

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈 ミニチュアキーホルダー」

価格:1回300円(税込)

発売日:2025年5月中旬より順次発売予定

種類:全5種(東京ばな奈、東京ばな奈のレーズンサンド、東京ばな奈パイ、東京ばな奈 ブリュレタルト、東京ばな奈のチョコバナナクッキー)

取扱い場所:全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

2023年4月に初登場した『東京ばな奈』の”カプセルトイ”。

計出荷数120万個突破の大ヒットシリーズの第3弾として『東京ばな奈 ミニチュアキーホルダー』が発売されます!

今回は「東京ばな奈ワールド」の大人気スイーツ5種類がかわいいミニチュアに大変身。

『東京ばな奈 ミニチュアキーホルダー』は、そのかわいらしいパッケージをはじめ、美味しそうな見た目や質感をミニチュアサイズで再現したマスコットです。

第1弾、第2弾で大好評だった『東京ばな奈』と一緒に、今回は「東京ばな奈ワールド」の大人気スイーツが初登場します。

東京ばな奈型がキュートなスイーツたちをカバンやポーチに付けて楽しめるグッズです☆

東京ばな奈

1991年に誕生した東京みやげの大定番の『東京ばな奈』

バナナカスタードクリームをたっぷり包んだ、ふんわり柔らかなスポンジケーキです。

老若男女から親しまれ、海外の方からも日本土産として人気を博しています。

東京ばな奈のレーズンサンド

2020年発表の「東京ばな奈総選挙」で定番の『東京ばな奈』を超えて、見事第1位に輝いた銘品。

バナナ香るホワイトショコラクリームに、ふっくらやわらかい贅沢レーズンがたっぷりサンドしてあります。

東京ばな奈パイ

1998年に誕生したロングセラースイーツ「東京ばな奈パイ」

発酵バターたっぷりのパイ生地と、バナナ本来のおいしさを練り込んだクッキー生地が使用されています。

その二つの生地を何層にも折りたたんでサクサクッと香ばしく焼き上げたスイーツです。

東京ばな奈 ブリュレタルト

炎でパリッとブリュレした「東京ばな奈 ブリュレタルト」

バナナカスタード香るクリーム&とろーりほろ苦いキャラメルソースが、東京ばな奈型のチョコタルトにしのばせてあります。

東京ばな奈のチョコバナナクッキー

リボンをつけた東京ばな奈デザインにチョコ味をとろりとかけたサクサク厚焼きクッキーです。

カプセルトイでは「スイートチョコバナナ味」が登場します!

各スイーツのパッケージデザインのチャームもかわいい、「東京ばな奈」たちのキーホルダー。

カプセルトイ『東京ばな奈 ミニチュアキーホルダー』は、2025年5月中旬より、全国のカプセル自販機(ガチャマシン)にて順次販売開始です☆

