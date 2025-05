ディズニーとF1がコラボレーションを発表!

2026年、「ミッキー&フレンズ」がF1のハイスピードな世界に登場し、世界各地での体験型イベントやコンテンツ、商品を展開します。

F1/ディズニー「ミッキー&フレンズ」コラボレーション

2025年5月19日(米国時間)、F1®とディズニーは2026年からスタートする「ミッキー&フレンズ」との新たなコラボレーションを発表!

世界中で愛され続ける唯一無二のキャラクター、ミッキーマウスとその仲間たちがF1のハイスピードな世界に登場し、世界各地での体験型イベントやコンテンツ、商品を展開します。

今回の新たな取り組みは、ディズニーとF1の両ブランドが共通して持つ「創造力」「エンターテイメント」「イノベーション」の精神を原動力とし、世界中のファンに向けて忘れられない特別な体験をお届け。

詳細については、今後数か月以内に改めて発表される予定です。

5月19日(米国時間)、米国ラスベガスのグランプリ・プラザで公式コラボレーション発表を祝福し、ディズニー・コンシューマ・プロダクツプレジデントタシア・フィリッパトス、ミッキーマウス、F1チーフ・コマーシャル・オフィサーエミリー・プラザー、元F1ドライバーロマン・グロージャンが登場。

ディズニー×F1のレースカーをお披露目しました。

ディズニー・コンシューマ・プロダクツプレジデント、タシア・フィリッパトスは次のように述べています。

「ミッキー&フレンズ誕生から100周年を間近に、今回のF1とのコラボレーションは世界を代表する2つのエンターテイメントブランドがタッグを組む貴重な機会を象徴します。

ディズニーとF1のファンの皆さまに向けて、世界中で展開される心を揺さぶるコンテンツや体験にどうぞご期待ください。」

また、フォーミュラ・ワンチーフ・コマーシャル・オフィサーのエミリー・プラザーは、今回の発表にあわせて次のようにコメントをしています。

「ディズニーとのコラボレーションは、ミッキー&フレンズの世界を私たちのファンに届けると同時に、ディズニーファンにも私たちの魅力を知っていただける、素晴らしい取り組みになることを確信しています。

私たちはスポーツの枠を超え、より幅広いお客様へのアプローチを進めており、世界中の8億2,000万人のファンへディズニーの魅力をさらに広げられることでしょう。

両ブランドともに常に新たな挑戦を続け、エンターテイメントと興奮を届けていることから、今回の取り組みがサーキット内外でどのように展開できるか今からとても楽しみです。」

近年、F1は若年層の間で急速に人気を拡大しており、EUおよび米国では現在、400万人以上の8〜12歳の子どもたちがF1を積極的にフォローしています。

また、TikTokのフォロワーのうち54%、Instagramでは40%が25歳未満であるという統計もあります。

ミッキー&フレンズのF1との冒険!

2026年、ミッキーたちがハイスピードな世界でどのような活躍を見せるか、期待が高まります!

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニーの体験型イベントやグッズを展開! F1「ミッキー&フレンズ」コラボレーション appeared first on Dtimes.