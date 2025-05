COFFEE STYLE UCCが展開する「Life Designing Coffee(ライフデザイニングコーヒー)」をコンセプトとした「CAFE@HOME(カフェアットホーム)」

UCC独自技術の「フレッシュキューブ」でコーヒーを1杯分ごとに真空パックしご家庭でも挽きたての香りと味わいが楽しめるのが特徴です。

フィルターも付属し、カップとお湯だけで手軽に本格的なコーヒーを淹れることができる「CAFE@HOME」シリーズから、ディズニーキャラクター『くまのプーさん』デザインのワンドリップコーヒー「CAFE@HOME Winnie the Pooh セレクション」が発売されます☆

COFFEE STYLE UCC ディズニー「CAFE@HOME Winnie the Pooh セレクション」

発売日:2025年5月21日(水)

※店舗により発売日が前後する場合があります

取扱店舗:COFFEE STYLE UCC・UCCカフェメルカードの各店舗、UCC公式オンラインストア

真空パックのワンドリップコーヒー「フレッシュキューブ」を販売するCOFFEE STYLE UCCの、「Life Designing Coffee(ライフデザイニングコーヒー)」をコンセプトとした「CAFE@HOME(カフェアットホーム)」

ディズニーキャラクターにフォーカスした、人気の「CAFE@HOME ディズニーシリーズ」から、老若男女どの世代からも愛される『くまのプーさん』デザインのコーヒーがラインナップされます。

「くまのプーさん」とその仲間たちをデザインしたコーヒーは、大切な人へのプレゼントにも、自分自身へのご褒美としてもおすすめ。

「くまのプーさん」とその仲間たちの優しい雰囲気をイメージしたブレンドコーヒーは、花のような柔らかい甘みと酸味が楽しめます。

のんびり屋で仲間を大切にする優しい「くまのプーさん」をイメージした、心が落ち着くバランスの良いブレンドコーヒーです☆

CAFE@HOME POOH&FRIENDS オリジナルブレンド

価格:各350円(税込)

種類:デザイン3種

花のようなやわらかい甘みと酸味が楽しめる「CAFE@HOME POOH&FRIENDS オリジナルブレンド」

植物やお花を使用したボタニカルデザインのパッケージは、花のようなやわらかい甘みと酸味が特長のコーヒーを表現しています。

CAFE@HOME POOH&FRIENDS 6Pギフト

価格:2,400円(税込)

3種のデザインが2個ずつ入った、ギフトにぴったりの「CAFE@HOME POOH&FRIENDS 6Pギフト」

付属のドリップ用フィルターや紙手提げ袋にも『くまのプーさん』の限定デザインが使用されています。

CAFE@HOME POOH&FRIENDS 3Pギフト

価格:1,150円(税込)

3種のデザインが1個ずつ入った、プチギフトにぴったりのセット。

「くまのプーさん」と森の仲間たちのナチュラルで優しい世界観が、コーヒーと一緒に楽しめます。

先着限定:くまのプーさん ハンドタオル プレゼントキャンペーン

対象店舗:

・COFFEE STYLE UCC(グランスタ東京店、横浜店、アトレ吉祥寺店)

・UCCカフェメルカード(大丸札幌店、そごう千葉店、そごう大宮店、アトレ吉祥寺店、新宿郄島屋店、そごう横浜店、JR京都伊勢丹店、阪急西宮店、大丸神戸店、大丸須磨店、天満屋岡山店、そごう広島店、天満屋福山店、丸由百貨店、博多大丸店、鶴屋百貨店、いよてつ郄島屋店)

・カフェノバール 西武所沢店

・UCC公式オンラインストア

対象製品:CAFE@HOME POOH&FRIENDS 6Pギフト、CAFE@HOME POOH&FRIENDS 3Pギフト

2025年5月21日(水)より、対象店舗で『CAFE@HOME Winnie the Pooh セレクション』ギフトセットを税込み4,600円以上購入された方に、先着でハンドタオルを1枚プレゼントするキャンペーンを実施。

「くまのプーさん」とお花がいっぱいデザインされたかわいらしいハンドタオルです☆

※各対象店舗で、景品が無くなり次第終了

※景品はひとり1枚まで

※18歳以上対象

「CAFE@HOME」とは

COFFEE STYLE UCCのメインブランドである「CAFE@HOME」

産地や焙煎度などで、コーヒーを難しく考えるのではなく、洋服やコスメを選ぶように、コーヒーもその日の気分や一緒に食べるものに合わせて楽しんで欲しいというコンセプトで展開されています。

スイーツやグルメに合わせる『Food with Coffee』や1日の中のシーンに合わせる『Life with Coffee』を基軸に、非日常を感じることのできるプレミアムな『Heart with Coffee』や見た目もかわいいキャラクターコラボコーヒーもラインナップ。

また、色とりどりのパッケージとブレンドには、「Make you feel better(さあ、こころを上向きに)」という想いが込められています。

さらに、UCC 独自技術の「フレッシュキューブ」は、コーヒーを1杯分ごとに真空パック。

家庭でも挽きたての香りと味わいを楽しめます。

フィルターも付属しており、カップとお湯だけで手軽に本格的なコーヒーを淹れることができるドリップコーヒーです。

「くまのプーさん」や「ティガー」「ピグレット」のパッケージが大人かわいい、真空パックのワンドリップコーヒー。

「CAFE@HOME Winnie the Pooh セレクション」は、2025年5月21日(水)より、COFFEE STYLE UCC・UCCカフェメルカードの各店舗、UCC公式オンラインストアにて販売開始です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『くまのプーさん』のワンドリップコーヒー!COFFEE STYLE UCC「CAFE@HOME ディズニーシリーズ」 appeared first on Dtimes.