◆Aぇ! group、“デビュー後初フェス”決定

【モデルプレス=2025/05/20】8月16日・17日に東京(千葉)・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・万博記念公園にて開催される「SUMMER SONIC 2025」より、国内アーティスト勢の追加出演者が発表された。16日「東京」には、グルーヴ感あふれるジャンルレスなサウンドで人気を集めるchilldspotが登場。また「BanG Dream!(バンドリ!)」プロジェクトからは、ヘヴィなサウンドと圧巻のパフォーマンスで、国内外問わず人気を博しているガールズバンド・Ave Mujicaがサマソニに初参加する。

◆JO1・INIらも出演決定

◆8月16日(土)東京

◆8月17日(日)東京

◆8月16日(土)大阪

◆8月17日(日)大阪

17日「大阪」には、バンド・歌・ダンスを武器に数多くライブを経験してきたAぇ! groupが出演決定、CDデビュー後の初フェスとしてサマソニへ登場。さらに、圧倒的なライブパフォーマンスで進化し続けている神戸のFear, and Loathing in Las Vegas、地元・大阪のみならず日本中に愛されているソウルフルなライブバンドのウルフルズ、 “同一メンバーによる最長活動女性ロックバンド”としてギネス世界記録を持つSCANDAL、繊細さと力強さを兼ね備えた歌声と高いクリエイティビティで注目される紫 今などが登場する。16日「大阪」、17日「東京」には、2024年のサマソニでも話題をさらい、CDセールでミリオンを達成する11人組ボーカル&ダンスグループ・INIが再びこの夏の空気を熱くする。「紅白」での印象的なパフォーマンスも評判を呼んだOmoinotakeは、素敵な歌声と記憶に残るライブを届ける。また、17日「東京」には、ワールドツアーを成功させ、アメリカラジオチャートに日本人ボーイズグループで初のランクインを果たし、先日ドジャー・スタジアムでパフォーマンスもしたJO1が登場。16日「大阪」では、「風伝説」と呼ばれる4人のストーリーを紡ぎ続けている湘南乃風が夏の野外を盛り上げる。さらに2023年にデビュー15周年を迎えた大阪出身のflumpoolも出演決定。エネルギッシュなステージと歌声が話題のBMSG所属のダンス&ボーカルグループMAZZELと、次世代へと進化し続けるサウンド=“トーキョー・トランジション・ソウル”を奏でるBillyrromは、既に発表されている東京の出演に加えて、16日「大阪」会場にも姿を見せることとなった。(modelpress編集部)【MARINE STAGE】FALL OUT BOYOfficial髭男dism・YUNGBLUDCHASE ATLANTIC・i-dle・LiSA【MOUNTAIN STAGE】THE PRODIGYBABYMETAL・POTER ROBINSON・HYDETHE RAMPAGE・HOT MILK・chilldspot・黒夢【SONIC STAGE】BEABADOOBEEDOMi & JD BECK・BLOC PARTY・amazarashiMONOBLOC・WALLICE・go!go!vanillas【PACIFIC STAGE】THE ROSE・BAND-MAID・WOODZ・PSYCHIC FEVERHANA・BUS・izna・Ave Mujica【BEACH STAGE】Billboard&JUJU’s BEACH PARTY【Spotify Stage】[RADAR: Early Noise Special]Chilli Beans.・レトロリロン・ブランデー戦記・reina(w.a.u Band Set)x TRIPPYHOUSINGCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN・PAS TASTA・Lavt…and more【MARINE STAGE】ALICIA KEYSaespa・Camila Cabello・J BalvinBE:FIRST・JO1【MOUNTAIN STAGE】優里JORJA SMITH・TINASHEKATSEYE・MAZZEL・INI【SONIC STAGE】JVKEINFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODSSOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER【PACIFIC STAGE】NiziUBMSG POSSE・LEE YOUNGJI・JEFF SATUR・Omoinotake【BEACH STAGE】FEID【Spotify Stage】[RADAR: Early Noise Special]Kaneee・Mega Shinnosuke・muque・AKASAKI・Billyrrom・ziproom[+81 Connect Live]JP THE WAVY - Elle Teresa - swetty【AIR STAGE】ALICIA KEYSちゃんみな・Camila Cabello・J BalvinBE:FIRST・NiziU・TREASURE【MOUNTAIN STAGE】優里BABYMONSTER・JORJA SMITH湘南乃風・TINASHE・KATSEYE・MAZZEL・INI【SONIC STAGE】JVKEINFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODSSOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER【MASSIVE STAGE】JEFF SATUR・LEE YOUNGJI・flumpool・Omoinotake・Billyrrom…and more【AIR STAGE】FALL OUT BOYOfficial髭男dism・YUNGBLUDCHASE ATLANTICi-dle・LiSAAぇ! group【MOUNTAIN STAGE】MAN WITH A MISSIONBABYMETAL・POTER ROBINSON・HYDETHE RAMPAGE・HOT MILK・黒夢・Fear, and Loathing in Las Vegas【SONIC STAGE】CLOSING ACT:GESAFFELSTEINBEABADOOBEEDOMi&JD BECK・BLOC PARTYウルフルズ・MONOBLOC・WALLICE【MASSIVE STAGE】THE ROSE・WOODZ・PSYCHIC FEVERHANA・SCANDAL・izna・紫 今…and more【Not Sponsored 記事】