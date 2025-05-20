「サマソニ2025」追加アーティスト発表 Aぇ! groupがデビュー後初フェス・JO1＆INIらも出演決定
【モデルプレス＝2025/05/20】8月16日・17日に東京（千葉）・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・万博記念公園にて開催される「SUMMER SONIC 2025」より、国内アーティスト勢の追加出演者が発表された。
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
16日「東京」には、グルーヴ感あふれるジャンルレスなサウンドで人気を集めるchilldspotが登場。また「BanG Dream!（バンドリ！）」プロジェクトからは、ヘヴィなサウンドと圧巻のパフォーマンスで、国内外問わず人気を博しているガールズバンド・Ave Mujicaがサマソニに初参加する。
17日「大阪」には、バンド・歌・ダンスを武器に数多くライブを経験してきたAぇ! groupが出演決定、CDデビュー後の初フェスとしてサマソニへ登場。さらに、圧倒的なライブパフォーマンスで進化し続けている神戸のFear, and Loathing in Las Vegas、地元・大阪のみならず日本中に愛されているソウルフルなライブバンドのウルフルズ、 “同一メンバーによる最長活動女性ロックバンド”としてギネス世界記録を持つSCANDAL、繊細さと力強さを兼ね備えた歌声と高いクリエイティビティで注目される紫 今などが登場する。
16日「大阪」、17日「東京」には、2024年のサマソニでも話題をさらい、CDセールでミリオンを達成する11人組ボーカル＆ダンスグループ・INIが再びこの夏の空気を熱くする。「紅白」での印象的なパフォーマンスも評判を呼んだOmoinotakeは、素敵な歌声と記憶に残るライブを届ける。
また、17日「東京」には、ワールドツアーを成功させ、アメリカラジオチャートに日本人ボーイズグループで初のランクインを果たし、先日ドジャー・スタジアムでパフォーマンスもしたJO1が登場。16日「大阪」では、「風伝説」と呼ばれる4人のストーリーを紡ぎ続けている湘南乃風が夏の野外を盛り上げる。
さらに2023年にデビュー15周年を迎えた大阪出身のflumpoolも出演決定。エネルギッシュなステージと歌声が話題のBMSG所属のダンス＆ボーカルグループMAZZELと、次世代へと進化し続けるサウンド=“トーキョー・トランジション・ソウル”を奏でるBillyrromは、既に発表されている東京の出演に加えて、16日「大阪」会場にも姿を見せることとなった。（modelpress編集部）
【MARINE STAGE】
FALL OUT BOY
Official髭男dism・YUNGBLUD
CHASE ATLANTIC・i-dle・LiSA
【MOUNTAIN STAGE】
THE PRODIGY
BABYMETAL・POTER ROBINSON・HYDE
THE RAMPAGE・HOT MILK・chilldspot・黒夢
【SONIC STAGE】
BEABADOOBEE
DOMi & JD BECK・BLOC PARTY・amazarashi
MONOBLOC・WALLICE・go!go!vanillas
【PACIFIC STAGE】
THE ROSE・BAND-MAID・WOODZ・PSYCHIC FEVER
HANA・BUS・izna・Ave Mujica
【BEACH STAGE】
Billboard&JUJU’s BEACH PARTY
【Spotify Stage】
［RADAR: Early Noise Special］
Chilli Beans.・レトロリロン・ブランデー戦記・reina（w.a.u Band Set）x TRIPPYHOUSING
CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN・PAS TASTA・Lavt
…and more
【MARINE STAGE】
ALICIA KEYS
aespa・Camila Cabello・J Balvin
BE:FIRST・JO1
【MOUNTAIN STAGE】
優里
JORJA SMITH・TINASHE
KATSEYE・MAZZEL・INI
【SONIC STAGE】
JVKE
INFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODS
SOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER
【PACIFIC STAGE】
NiziU
BMSG POSSE・LEE YOUNGJI・JEFF SATUR・Omoinotake
【BEACH STAGE】
FEID
【Spotify Stage】
［RADAR: Early Noise Special］
Kaneee・Mega Shinnosuke・muque・AKASAKI・Billyrrom・ziproom
［+81 Connect Live］
JP THE WAVY - Elle Teresa - swetty
【AIR STAGE】
ALICIA KEYS
ちゃんみな・Camila Cabello・J Balvin
BE:FIRST・NiziU・TREASURE
【MOUNTAIN STAGE】
優里
BABYMONSTER・JORJA SMITH
湘南乃風・TINASHE・KATSEYE・MAZZEL・INI
【SONIC STAGE】
JVKE
INFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODS
SOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER
【MASSIVE STAGE】
JEFF SATUR・LEE YOUNGJI・flumpool・Omoinotake・Billyrrom
…and more
【AIR STAGE】
FALL OUT BOY
Official髭男dism・YUNGBLUD
CHASE ATLANTIC
i-dle・LiSA
Aぇ! group
【MOUNTAIN STAGE】
MAN WITH A MISSION
BABYMETAL・POTER ROBINSON・HYDE
THE RAMPAGE・HOT MILK・黒夢・Fear, and Loathing in Las Vegas
【SONIC STAGE】
CLOSING ACT：GESAFFELSTEIN
BEABADOOBEE
DOMi&JD BECK・BLOC PARTY
ウルフルズ・MONOBLOC・WALLICE
【MASSIVE STAGE】
THE ROSE・WOODZ・PSYCHIC FEVER
HANA・SCANDAL・izna・紫 今
…and more
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
◆Aぇ! group、“デビュー後初フェス”決定
16日「東京」には、グルーヴ感あふれるジャンルレスなサウンドで人気を集めるchilldspotが登場。また「BanG Dream!（バンドリ！）」プロジェクトからは、ヘヴィなサウンドと圧巻のパフォーマンスで、国内外問わず人気を博しているガールズバンド・Ave Mujicaがサマソニに初参加する。
◆JO1・INIらも出演決定
16日「大阪」、17日「東京」には、2024年のサマソニでも話題をさらい、CDセールでミリオンを達成する11人組ボーカル＆ダンスグループ・INIが再びこの夏の空気を熱くする。「紅白」での印象的なパフォーマンスも評判を呼んだOmoinotakeは、素敵な歌声と記憶に残るライブを届ける。
また、17日「東京」には、ワールドツアーを成功させ、アメリカラジオチャートに日本人ボーイズグループで初のランクインを果たし、先日ドジャー・スタジアムでパフォーマンスもしたJO1が登場。16日「大阪」では、「風伝説」と呼ばれる4人のストーリーを紡ぎ続けている湘南乃風が夏の野外を盛り上げる。
さらに2023年にデビュー15周年を迎えた大阪出身のflumpoolも出演決定。エネルギッシュなステージと歌声が話題のBMSG所属のダンス＆ボーカルグループMAZZELと、次世代へと進化し続けるサウンド=“トーキョー・トランジション・ソウル”を奏でるBillyrromは、既に発表されている東京の出演に加えて、16日「大阪」会場にも姿を見せることとなった。（modelpress編集部）
◆8月16日（土）東京
【MARINE STAGE】
FALL OUT BOY
Official髭男dism・YUNGBLUD
CHASE ATLANTIC・i-dle・LiSA
【MOUNTAIN STAGE】
THE PRODIGY
BABYMETAL・POTER ROBINSON・HYDE
THE RAMPAGE・HOT MILK・chilldspot・黒夢
【SONIC STAGE】
BEABADOOBEE
DOMi & JD BECK・BLOC PARTY・amazarashi
MONOBLOC・WALLICE・go!go!vanillas
【PACIFIC STAGE】
THE ROSE・BAND-MAID・WOODZ・PSYCHIC FEVER
HANA・BUS・izna・Ave Mujica
【BEACH STAGE】
Billboard&JUJU’s BEACH PARTY
【Spotify Stage】
［RADAR: Early Noise Special］
Chilli Beans.・レトロリロン・ブランデー戦記・reina（w.a.u Band Set）x TRIPPYHOUSING
CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN・PAS TASTA・Lavt
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◆8月17日（日）東京
【MARINE STAGE】
ALICIA KEYS
aespa・Camila Cabello・J Balvin
BE:FIRST・JO1
【MOUNTAIN STAGE】
優里
JORJA SMITH・TINASHE
KATSEYE・MAZZEL・INI
【SONIC STAGE】
JVKE
INFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODS
SOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER
【PACIFIC STAGE】
NiziU
BMSG POSSE・LEE YOUNGJI・JEFF SATUR・Omoinotake
【BEACH STAGE】
FEID
【Spotify Stage】
［RADAR: Early Noise Special］
Kaneee・Mega Shinnosuke・muque・AKASAKI・Billyrrom・ziproom
［+81 Connect Live］
JP THE WAVY - Elle Teresa - swetty
◆8月16日（土）大阪
【AIR STAGE】
ALICIA KEYS
ちゃんみな・Camila Cabello・J Balvin
BE:FIRST・NiziU・TREASURE
【MOUNTAIN STAGE】
優里
BABYMONSTER・JORJA SMITH
湘南乃風・TINASHE・KATSEYE・MAZZEL・INI
【SONIC STAGE】
JVKE
INFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODS
SOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER
【MASSIVE STAGE】
JEFF SATUR・LEE YOUNGJI・flumpool・Omoinotake・Billyrrom
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◆8月17日（日）大阪
【AIR STAGE】
FALL OUT BOY
Official髭男dism・YUNGBLUD
CHASE ATLANTIC
i-dle・LiSA
Aぇ! group
【MOUNTAIN STAGE】
MAN WITH A MISSION
BABYMETAL・POTER ROBINSON・HYDE
THE RAMPAGE・HOT MILK・黒夢・Fear, and Loathing in Las Vegas
【SONIC STAGE】
CLOSING ACT：GESAFFELSTEIN
BEABADOOBEE
DOMi&JD BECK・BLOC PARTY
ウルフルズ・MONOBLOC・WALLICE
【MASSIVE STAGE】
THE ROSE・WOODZ・PSYCHIC FEVER
HANA・SCANDAL・izna・紫 今
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【Not Sponsored 記事】