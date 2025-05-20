【App Store iPhoneゲームチャート】『Minecraft』が首位をキープ、初の実写映画もヒット中（5/12〜18）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年5月12日〜18日）では、「有料ゲームチャート」1位に『Minecraft』、「無料ゲームチャート」1位には『ニッポン征服』がランクインした。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれる『Minecraft』
「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている作品だ。
先月25日には、ゲームを題材にした初の実写映画『マインクラフト／ザ・ムービー』が公開。初登場から4週連続で映画動員ランキングTOP3入りするなど（2位→2位→2位→3位／興行通信社調べ）、好調ぶりを見せている。
TOP10内にはほかにも、根強い人気のタイトルが並んでいるが、今週は『A Dance of Fire and Ice』（3位）、『Stardew Valley 「スターデューバレー」』（7位）、『パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ』（8位）、『supertype』（9位）と4作品が順位を上げた。
また、新作としては『吉宗（2025）【大都吉宗CITYパチスロ】』が6位に初登場した。
◆選択肢を選んでより良い国を作る侵略ゲーム『ニッポン征服』
一方、「無料ゲームチャート」1位の『ニッポン征服』は、選択肢を選んでより良い国を作る侵略ゲーム。プレイヤーは、国の代表としてさまざまな政策を選択。正しい選択をすれば、人口・お金・頭脳が増加し国は繁栄するが、間違った選択をするとこれらの資源が減少し、国の存続が危ぶまれることも…。15日に「埼玉ステージ」が追加されるアップデートが行われたこともあってか、前週10位圏外から急上昇した。
今週は『ニッポン征服』のほか、『ブロックブラスト（Block Blast)』（2位）、『Color Block Jam』（3位）、『Car Jam - バスストップ ジャムゲーム』（4位）、『Screwdom』（5位）、『隣の席はだれ？ - 暇つぶし論理パズルゲーム』（7位）、『Screw Sort 3D - Pin Puzzle』（8位）が順位を上げた。
ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれる『Minecraft』
先月25日には、ゲームを題材にした初の実写映画『マインクラフト／ザ・ムービー』が公開。初登場から4週連続で映画動員ランキングTOP3入りするなど（2位→2位→2位→3位／興行通信社調べ）、好調ぶりを見せている。
TOP10内にはほかにも、根強い人気のタイトルが並んでいるが、今週は『A Dance of Fire and Ice』（3位）、『Stardew Valley 「スターデューバレー」』（7位）、『パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ』（8位）、『supertype』（9位）と4作品が順位を上げた。
また、新作としては『吉宗（2025）【大都吉宗CITYパチスロ】』が6位に初登場した。
◆選択肢を選んでより良い国を作る侵略ゲーム『ニッポン征服』
一方、「無料ゲームチャート」1位の『ニッポン征服』は、選択肢を選んでより良い国を作る侵略ゲーム。プレイヤーは、国の代表としてさまざまな政策を選択。正しい選択をすれば、人口・お金・頭脳が増加し国は繁栄するが、間違った選択をするとこれらの資源が減少し、国の存続が危ぶまれることも…。15日に「埼玉ステージ」が追加されるアップデートが行われたこともあってか、前週10位圏外から急上昇した。
今週は『ニッポン征服』のほか、『ブロックブラスト（Block Blast)』（2位）、『Color Block Jam』（3位）、『Car Jam - バスストップ ジャムゲーム』（4位）、『Screwdom』（5位）、『隣の席はだれ？ - 暇つぶし論理パズルゲーム』（7位）、『Screw Sort 3D - Pin Puzzle』（8位）が順位を上げた。
ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。