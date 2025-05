ヴィレッジヴァンガード は20日、公式サイトで愛知・ららぽーと安城で開催中の「トムとジェリーボウリング-by VILLAGE VANGUARD-」《だるま落とし》において、「お客様がケガを負う事案が発生」したと発表した。発表では「現在、ららぽーと安城にて開催しております『トムとジェリーボウリング-by VILLAGE VANGUARD-』《だるま落とし》ゲームにおきまして、お客様がケガを負う事案が発生致しました」と報告。「皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけ致しましたこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後の対応として「今回の事案を重く受け止め、 《だるま落とし》ゲームにつきましては、お客様の安全を最優先に考え、開催中のららぽーと安城での開催及び今後も本ゲームを中止することと致しました」と伝え、「尚、その他ゲームについては安全確認が完了しておりますので、これまで通り実施とさせて頂きます」と呼びかけた。また「イベントを楽しみにして頂いていたお客様には、ご不便をおかけ致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とし、「今後、より安全で質の高いイベントを提供できるよう尽力して参ります」「今後とも「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」を宜しくお願い致します」と結んだ。「トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD-」は、4月からスタートした体験型POP UP SHOP。現在開催中の愛知・ららぽーと安城以降、5月31日からは福岡・ららぽーと福岡、7月19日からは奈良・イオンモール橿原での開催が予定されている。