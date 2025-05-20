43M550M

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　「BCNランキング」2025年5月5日〜11日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZA

43M550M（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K

4T-C50GN2（シャープ）

3位　AQUOS OLED

4T-C55GQ3（シャープ）

4位　REGZA

55Z870N（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K

4T-C43GN2（シャープ）

6位　REGZA

50M550M（TVS REGZA）

7位　AQUOS 4K

4T-C55GN2（シャープ）

8位　REGZA

55M550L（TVS REGZA）

9位　65v型 Mini LED ULED

65U8N（Hisense）

10位　BRAVIA 7

K-55XR70（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。