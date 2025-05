ロックバンド・PIERROTが、結成30周年を迎え、17日と18日の2日間にわたり神奈川・Kアリーナ横浜にてワンマンライブ『LASTCIRCUS』を開催した。公演タイトルには、それぞれ『-FINALE-』『-HELLO-』の副題が冠され、両日異なるセットリストが披露された。PIERROTは1995年よりキリト(ボーカル)、アイジ(ギター)、潤(ギター)、KOHTA(ベース)、TAKEO(ドラム)の5人編成で活動しており、今年2月には東京・有明アリーナでのライブ『END OF THE WORLD LINE』も開催した。今回の『LASTCIRCUS』は、それに続く公演となった。

なお、ライブタイトルに使われた「FINALE」と「HELLO」は、それぞれPIERROTのメジャー1stアルバムと解散時の最後のシングルに使用された楽曲名でもあり、ファンの間ではその関連性にも注目が集まっていた。18日に行われた『-HELLO-』公演では、「HELLO」でオープニングを飾り、ライブ序盤には「Adolf」「ENEMY」「セルロイド」などが立て続けに演奏された。「脳内モルヒネ」や「自殺の理由」など、個々のメンバーの演奏が際立つ楽曲も披露され、重厚かつ変化に富んだ構成で展開された。演奏面では、TAKEOによる変拍子のドラム、潤のギターシンセ、KOHTAのベースなど、各メンバーの技術が際立つ場面も多く見られた。バラード調の「壊れていくこの世界で」などもセットリストに含まれ、表現の幅を感じさせる内容となった。本編のラストは「MAD SKY -鋼鉄の救世主-」。アンコールでは「蜘蛛の意図」「HUMAN GATE」「CHILD」などが演奏された。公演終盤、ボーカルのキリトは観客に対して現状と今後の活動についてのコメントを行い、「現状PIERROTとして次の予定はない」「何の約束もしない」と発言。具体的な活動の継続や終了には触れなかったものの、最後には「それでも、またいつか…」と語った。なお、今回の『LASTCIRCUS』公演は、12月18日にBlu-rayおよびDVDとして発売されることが決定している。また、2月に開催された『END OF THE WORLD LINE at ARIAKE ARENA」』も7月15日に映像商品としてリリースされる予定だ。■『PIERROT「LASTCIRCUS」2025.5.17 - FINALE -』セットリストM01. FINALEM02. AdolfM03. ENEMYM04. 自殺の理由M05. 青い空の下・・・M06. セルロイドM07. 脳内モルヒネM08. ACID RAINM09. HILL-幻覚の雪-M10. PIECESM11. REBIRTH DAYM12. PSYCHEDELIC LOVERM13. MAGNET HOLICM14. 満月に照らされた最期の言葉M15. ドラキュラM16. *自主規制M17. MAD SKY -鋼鉄の救世主-M18. CREATURE【アンコール】M19. 真っ赤な花M20. ICAROSSM21. ゲルニカM22. ATENAM23. 蜘蛛の意図M24. HUMAN GATE■『PIERROT「LASTCIRCUS」2025.5.18 - HELLO -』セットリストM01. HELLOM02. AdolfM03. ENEMYM04. セルロイドM05. ICAROSSM06. 脳内モルヒネM07. 自殺の理由M08. 壊れていくこの世界でM09. BIRTHDAYM10. 真っ赤な花M11. PURPLE SKYM12. ドラキュラM13. ゲルニカM14. 満月に照らされた最期の言葉M15. MAGNET HOLICM16. PSYCHEDELIC LOVERM17. *自主規制M18. MAD SKY -鋼鉄の救世主-【アンコール】M19. HEAVENM20. REBIRTH DAYM21. SUPER STRING THEORYM22. 蜘蛛の意図M23. HUMAN GATEM24. CHILD