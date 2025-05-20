¤³¤ì¤¾¸øÆ»À¤³¦ºÇÂ®¡ª¡Ö198¥¥í¡×ÅþÃ£¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡ÈÆ§¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°µÅÝ¤¹¤ë°Û¼¡¸µ¤ÎºÇ¹âÂ®
¡ÚWRC¡ÛÂè5Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ê5·î18Æü¡¿¥Ç¥¤4¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖMAX SPEED¡×198km/hÅþÃ£¤ÎÄ¶¹âÂ®¥·¡¼¥ó
¡¡WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè5Àï¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤È¤·¤Æ¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎºÇ½ª¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ª¥£¥Ã¥È¡¦¥¿¥Ê¥Ã¥¯¤¬µ´µ¤Ç÷¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¸«»ö¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎWRC¤Ï¡¢Âè4Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¥È¥è¥¿¤Î4Ï¢¾¡¡£¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥é¡¼Áª¼ê¸¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢2°Ì¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ë51¥Ý¥¤¥ó¥È¤âº¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥È¥è¥¿¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤³¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢½éÆü¤«¤éÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¿¥Ê¥Ã¥¯¤À¡£¥Ç¥¤1¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¥¨¥ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¤«¤é0.2ÉÃÃÙ¤ì¤Î3°Ì¡¢¥Ç¥¤2¤Ç¤ÏµÕ¤Ë2°Ì¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥¸¥¨¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¤Ë7ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£¥Ç¥¤3¤âSS16¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢SS17¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢3°Ì¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¡¢¥¿¥Ê¥Ã¥¯¤Ï½ù¡¹¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î¥ª¥¸¥¨¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¡¢SS24¡Ö¥Õ¥¡¥Õ¥§¡×³«»ÏÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¤½¤Îº¹¤ÏÌó15ÉÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥é¥¹¥È1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤³¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤êÁ´³«¤ÎÇúÁö¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ²èÌÌ²¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É·×¤¬¡Ö198km/h¡×¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡ª ¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°È¾¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÁö¹ÔÃæ¤Î¥¢¥¯¥»¥ë³«ÅÙÉ½¼¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢5Â®¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤ÇÆ§¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¥¿¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÁÔÀä¤ÊÁö¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Ï¤¨¡¼¤ï¡×¡Ö£±£¹£¸¥¥í¡×¡Ö¤¨¤Ã¤°¡¼¡×¡Ö°ÕÃÏ¡×¡ÖÂ®¤¤Â®¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¡×¡Ö¥Ì¡¼¥Ó¥ëÄ¶¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2025¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë