KinKi Kidsを愛する人たちが選ぶ名曲プレイリストが公開 親交ある関係者や後輩がズラリ
KinKi Kidsが5日より、デビュー曲「硝子の少年」から最新曲まで全356曲のデジタル配信を開始。このほど、サブスク解禁を祝い、各界より寄せられたKinKi Kidsの楽曲で構成されたプレイリストを紹介する企画「KinKi Kids Playlist Library」の実施が決定した。
【ライブ写真】「硝子の少年」を意識した衣装で登場
KinKi Kidsを愛するアーティスト、俳優、セレブリティー、メディア関係者、音楽関係者、KinKi Kidsの先輩・後輩たちから寄せられたプレイリストが23日から順次公開される。
なお、15日からSpotifyで『KinKi Kids: Artist CHRONICLE』として、ナビゲーターに堂島孝平を迎え、デビューから今までの軌跡を2人と深い関わりを持つ井ノ原快彦、織田哲郎、THE ALFEE・高見沢俊彦、西川貴教、松本隆、山田涼介、吉井和哉、吉田建、吉田拓郎（50音順）らゲストから寄せられた貴重なメッセージと共に、音楽的視点からたどる全3回のSpotifyオリジナルコンテンツを公開中だ。
また、ファンに向けて、KinKi Kidsのアルバム／シングルからトップ5を作成できるSpotify「My Top 5：KinKi Kids」がきょう20日よりスタート。ランキング作成後には、SNSや友人に共有できるシェアカードも作成される。こちらは日本人アーティストとして初めての実施が実現した。
■「KinKi Kids Playlist Library」参加者・媒体
勝地涼
亀梨和也
シュウペイ（ぺこぱ）
高橋みなみ
DAIGO
中村アン
松下洸平
吉田建
りんたろー。（EXIT）
フジテレビ『堂本兄弟／KinKi Kidsのブンブブーン』スタッフ
文化放送『KinKi Kids どんなもんヤ！』スタッフチーム
『ぼくらの勇気 未満都市』スタッフ
ORICON NEWS編集部
音楽ナタリー
Billboard JAPAN
リアルサウンド
小山慶一郎（NEWS）
加藤シゲアキ（NEWS）
増田貴久（NEWS）
横山裕（SUPER EIGHT）
村上信五（SUPER EIGHT）
八乙女光（Hey! Say! JUMP）
薮宏太（Hey! Say! JUMP）
WEST.（重岡大毅・桐山照史・中間淳太・神山智洋・藤井流星・濱田崇裕※濱＝異体字・小瀧望）
King ＆ Prince（永瀬廉・高橋海人※高＝はしごだか）
道枝駿佑（なにわ男子）
松田元太（Travis Japan）
松倉海斗（Travis Japan）
福田悠太（ふぉ〜ゆ〜）
辰巳雄大（ふぉ〜ゆ〜）
越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）
松崎祐介（ふぉ〜ゆ〜）
【ライブ写真】「硝子の少年」を意識した衣装で登場
KinKi Kidsを愛するアーティスト、俳優、セレブリティー、メディア関係者、音楽関係者、KinKi Kidsの先輩・後輩たちから寄せられたプレイリストが23日から順次公開される。
また、ファンに向けて、KinKi Kidsのアルバム／シングルからトップ5を作成できるSpotify「My Top 5：KinKi Kids」がきょう20日よりスタート。ランキング作成後には、SNSや友人に共有できるシェアカードも作成される。こちらは日本人アーティストとして初めての実施が実現した。
■「KinKi Kids Playlist Library」参加者・媒体
勝地涼
亀梨和也
シュウペイ（ぺこぱ）
高橋みなみ
DAIGO
中村アン
松下洸平
吉田建
りんたろー。（EXIT）
フジテレビ『堂本兄弟／KinKi Kidsのブンブブーン』スタッフ
文化放送『KinKi Kids どんなもんヤ！』スタッフチーム
『ぼくらの勇気 未満都市』スタッフ
ORICON NEWS編集部
音楽ナタリー
Billboard JAPAN
リアルサウンド
小山慶一郎（NEWS）
加藤シゲアキ（NEWS）
増田貴久（NEWS）
横山裕（SUPER EIGHT）
村上信五（SUPER EIGHT）
八乙女光（Hey! Say! JUMP）
薮宏太（Hey! Say! JUMP）
WEST.（重岡大毅・桐山照史・中間淳太・神山智洋・藤井流星・濱田崇裕※濱＝異体字・小瀧望）
King ＆ Prince（永瀬廉・高橋海人※高＝はしごだか）
道枝駿佑（なにわ男子）
松田元太（Travis Japan）
松倉海斗（Travis Japan）
福田悠太（ふぉ〜ゆ〜）
辰巳雄大（ふぉ〜ゆ〜）
越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）
松崎祐介（ふぉ〜ゆ〜）