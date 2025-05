ケイティ・ペリー来日公演決定、12月3日さいたまスーパーアリーナ

“プリンセス・オブ・ポップ” ケイティ・ペリーが、2025年5月に来日公演を行うことがわかった。最新のワールドツアー「The Lifetimes Tour」でアジアにやってくる。

Photo: Louisa Meng

アジア日本公演となる「Katy Perry | The Lifetimes Tour」は、2025年12月3日(水)さいたまスーパーアリーナにて開催。日本でのライブは2022年11月に行われた「True Colors Festival THE CONCERT 2022」へのスペシャルゲスト出演以来3年ぶり、ツアーとしては2018年3月にさいたまスーパーアリーナで開催された「WITNESS: THE TOUR」以来7年ぶりとなる待望の来日公演となる。チケットは5月20日11時よりローソンチケットにて最速先行受付開始。

「The Lifetimes Tour」は、ケイティ・ペリーにとって5回目となるワールドツアーで、2024年4月メキシコシティを皮切りにスタート。2024年9月に発表した6枚目のスタジオアルバム『143』を引っ提げて行われており、2017~2018年の「WITNESS: THE TOUR」以来のワールドツアー、そして2021~2023年に行われたラスベガス常設公演「Play」以来、国際舞台への本格的なカムバックとなる。

彼女のライブパフォーマンスは常に華やかに彩られていることで知られており、今回の「The Lifetimes Tour」でも世界中のファンを虜にしたポップミュージックを大胆かつ没入感に溢れるショーになることが予告されている。

「今回のショーは挑発的かつエネルギッシュなアンセムで構成され、新アルバムの鮮やかでエレクトリックなサウンドを再現する内容になる」ケイティ・ペリー本人は語っている。 先日開催されたVideo Music Awardsでは、音楽ビデオとポップカルチャーへの多大な貢献が称えられ、名誉あるVanguard Awardを受賞。世界中の観客を魅了するパフォーマンスを披露した。

ツアーはメキシコからスタートし、アメリカ各都市、オーストラリア、再びアメリカとカナダ、そして南米(チリ、アルゼンチン、ブラジル)へと続きます。その後、イギリスおよびヨーロッパを回る予定。最近のインタビューでケイティ・ペリーは「ファンのために特別なセットリストを用意している」と明かし、「Teenage Dream」「California Gurls」「Dark Horse」などの世界的ヒット曲に加え、新しいリミックスやこれまでライブで披露されたことのない楽曲も盛り込まれる予定という。公演概要は以下の通り。

Katy Perry | The Lifetimes Tour 概要

■日程・会場・時間

2025年12月3日(水) さいたまスーパーアリーナ 17:00開場 / 18:30開演

※開場、開演時間は変更になる可能性があります。

■チケット料金(税込)

LIFETIMES VIPシート 55,000円

・SSチケット 1枚

・VIP限定ネックレス 1点

・VIPオリジナルラミネートパス 1枚

SS席:25,000円 / S席:19,800円 / A席:16,500円

※未就学児入場不可

■チケット販売

5月20日(火)11:00 よりチケット最速先行受付スタート

・ローソンチケット最速先行受付(抽選)

受付期間:5月20日(火)11:00~5月27日(火)23:59

受付URL:

■ローソンチケット来日公演特設サイト



■AEGX 公演ページ



■お問い合わせ

Katy Perry 来日公演事務局



Presented by AEG Presents Asia, AEGX

主催・招聘:AEGX

運営:エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ

協力:ユニバーサル ミュージック

Media Supporter:J-WAVE