ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 「中国観光デー」にシルクロードの旅 甘粛省敦煌市 「中国観光デー」にシルクロードの旅 甘粛省敦煌市 「中国観光デー」にシルクロードの旅 甘粛省敦煌市 2025年5月20日 11時39分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌5月20日】「中国観光デー」に当たる19日、中国甘粛省敦煌市には敦煌文化の魅力とシルクロードの風情を求めて多くの観光客が訪れた。 １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？