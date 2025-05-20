　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

　【新華社敦煌5月20日】「中国観光デー」に当たる19日、中国甘粛省敦煌市には敦煌文化の魅力とシルクロードの風情を求めて多くの観光客が訪れた。

　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１９日、世界文化遺産の莫高窟（ばっこうくつ）を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）