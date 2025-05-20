²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ç°½÷¡¢Âç²Ï¤Ç¤ÏËâÀ¤Î²Ö³¡¡ÄàµðÂçÆ°Êªá¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë28ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¥Ç¥«¤Ã¡×¡Ö¥Þ¡¼¥âÂ¸ºß´¶¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÇØÈæ¤Ù¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×
¡ÖµðÂç¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤ÎÎÙ¤Ç¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î³ñÅç¸÷(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àµðÂçÆ°Êªá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡Ö¥Þ¡¼¥â¥Ã¥ÈÂ¼¡×(ÅìµþÅÔÃæÌî¶è)¤Î¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½Ð¤«¤±¤¿³ñÅç¡£¡Ö¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤ÈÃÈ¤«¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤ÎÆÃÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿ÈÄ¹157¥»¥ó¥Á¤Î³ñÅç¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¯¡¢¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æ°²è¤ÏFC¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤¼¤Ò¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥³¥ê¤¹¤ë¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°²è³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥Ç¥«¤Ã!¡×¡ÖµðÂç¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤ÎÎÙ¤Ç¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ç¥«¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¡¼¥âÂ¸ºß´¶¤¢¤ê¤¹¤®¤ä¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Ä¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾Êý¤È¤â¡×¡ÖÇØÈæ¤Ù¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄÕ½Å¡×¤ÇËâÀ¤Î½÷Ïº¤Î¾ïÈ×ÌÚ¤ò±é¤¸¤ë
¡¡³ñÅç¤ÏÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡×¡Ê2021Ç¯9·î¡Á22Ç¯8·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î°½÷¥¢¥®¥ì¥é ¡Ê¸å¤Ë/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥ì¥é¡ËÌò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡×¤Ç¤ÏËâÀ¤Î½÷Ïº¡¦¾ïÈ×ÌÚ¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£