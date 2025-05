◆サーティワン×キットカットの人気コラボが帰ってくる

【モデルプレス=2025/05/20】サーティワン アイスクリームでは、チョコレート菓子・キットカットとのコラボレーションを2025年6月3日(火)〜6月30日(月)まで実施。新作コラボフレーバーやサンデーなどを提供する。コラボ3回目となる今年の新作フレーバーは、サーティワンの人気フレーバー「キャラメルリボン」をさらにおいしく進化させてキットカットと組み合わせた「ソルティ キャラメル ブレイク 〜Made with KITKAT(R)〜」が登場。

◆インパクト大なアイスクリームセットも

■サーティワン×キットカットコラボレーション

塩キャラメルリボンの入ったバニラとミルクチョコレートの2種のアイスクリームに、共同開発したサクッサクのキットカットを入れており、それぞれの抜群の相性を楽しめる。同時に、昨年の人気フレーバー「トリプル チョコレート ブレイク 〜Made with KITKAT(R)〜」も復活。ミルク、ビター、ダークのトリプルチョコレートにキットカットが入った、チョコレート好きにはたまらないフレーバーだ。なおダブルで注文する場合、「ストロベリーチーズケーキ」「ジャモカアーモンドファッジ」と組み合わせるのがおすすめだ。またコラボサンデーとして、好きなスモールサイズのアイスクリーム1コにホイップクリーム、チョコレートシロップ、チョコレートコポーをトッピングし、キットカットを添えた「コラボサンデー 〜Made with KITKAT(R)〜」も登場。サーティワン監修ストロベリーチーズケーキ味のキットカットと、いつものキットカットが贅沢に2枚トッピングされている。さらに、好きなアイスクリームを8コ選んで持ち帰りできるバラエティボックスがキットカット仕様になった「ブレイクタイムセット」も登場。新作フレーバーの「ソルティ キャラメル ブレイク 〜Made with KITKAT(R)〜」と復活コラボフレーバー「トリプル チョコレート ブレイク 〜Made with KITKAT(R)〜」のどちらかを1コ以上選ぶと、まるでキットカットがそのまま大きくなったような数量限定デザインのボックスで提供される。今だけしか手に入らないコラボボックスだ。(modelpress編集部)実施期間:2025年6月3日(火)〜6月30日(月)※商品はなくなり次第終了【Not Sponsored 記事】