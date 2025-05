ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上下別々で着回すこともできる、ディズニーデザイン「ノースリーブフリルブラウスとワイドパンツのセットアップ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ノースリーブフリルブラウスとワイドパンツのセットアップ」

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

トップス:【後ろ】首元ゴム仕様

ボトムス:【ウエスト】総ゴム、ゴム取替口有り【前】左右ポケット、【裾】両脇スリット

セット共通内容:<織物>綿100%(ドビー)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

憧れのヒロインの柄とフリルが可愛いセットアップ。

夏の主役、フリルをたっぷり使ったフェミニンなデザインで、お出かけ着にもなるノースリーブとワイドパンツのセットです!

後ろ襟ぐりがゴム仕様で、すっぽりかぶるだけでお着替えが簡単にできるのもうれしいポイント◎

パンツは裾がもたつきにくいスリット入りです。

デザインは「エルサ」、「アリエル」、「ラプンツェル」の3種類がラインナップ。

エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのセットアップ。

水色が基調でまるで「エルサ」のドレスのよう☆

© Disney

一面には雪の結晶や「エルサ」の横顔シルエットが総柄であしらわれています。

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのセットアップ。

パステル調の淡いグリーンが可愛い!

© Disney

「アリエル」や貝がら、ヒトデや海藻などのアートは水彩風のタッチで表現され、大人っぽい雰囲気です。

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのセットアップ。

「ラプンツェル」のイメージカラーでもあるパープルが基調で、空を舞っているたくさんのランタンのアートがロマンティックで素敵☆

© Disney

「ラプンツェル」もシルエットでデザインされ、ところどころにお友達「パスカル」の姿も。

「ラプンツェル」と「パスカル」がキュートなアクセントになっています。

© Disney

<素材アップ>

身生地は綿100%素材でサラッとした肌ざわり。

表情のあるドビー織りで、汗をかいても肌にはりつきにくい生地を使用しています。

© Disney

ボトムスの裾はサイドにスリットが入っているので、もたつきにくく、動きやすさも◎

© Disney

内側には、通園や通学時に便利なお名前スペースが付いています。

© Disney

<着用イメージ>

上下セットで着るのはもちろん、ボトムスにデニムやスカートなどを合わせても、

© Disney

トップスはTシャツにして、カジュアルに着てもOK!

上下別々で着まわせるので、色々なコーデが楽しめます。

汗をかいてもさらっと着れるのが魅力的。

上下別々で着回すこともできる、ディズニーデザイン「ノースリーブフリルブラウスとワイドパンツのセットアップ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

