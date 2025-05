NBAプレーオフ2025 カンファレンス決勝が日本時間21日スタート…今年の優勝オッズは？

4月20日(現地時間19日、日付は以下同)に幕を開けた「NBAプレーオフ2025」は、ファーストラウンドとカンファレンス・セミファイナルの2ラウンドを終え、5月21日からカンファレンス・ファイナルがスタートする。

今年のリーグ4強に入ったのは、ウェスタン・カンファレンスでは第1シードのオクラホマシティ・サンダーと第6シードのミネソタ・ティンバーウルブズ、イースタン・カンファレンスは第3シードのニューヨーク・ニックスと第4シードのインディアナ・ペイサーズという顔ぶれとなった。

2016年以来初のカンファレンス決勝を戦うサンダーが前回優勝したのは、シアトル・スーパーソニックス時代の1978-79シーズンで、2008-09シーズンに現行チーム名になってからは皆無。ウルブズは2年連続通算3度目のカンファレンス決勝ながら、リーグの頂点に立ったことはない。

一方、ニックスが最後に優勝したのは1972-73シーズンまでさかのぼり、カンファレンス決勝進出は2000年以来初。ペイサーズは2年連続でカンファレンス決勝まで駒を進めてきたが、NBAファイナル進出は2000年のみで、NBAタイトルは獲得できていないだけに、この4チームのうちどこが優勝するかは必見。

なお、『ESPN』の優勝オッズではサンダーがトップの-180。続いてニックスの+475、ウルブズの+650、ペイサーズの+700となっていて、レギュラーシーズンをリーグベストの68勝14敗で終えたサンダーが優勢というのが現状だ。

今年のNBAファイナル進出をかけた、カンファレンス・ファイナルのスケジュールは下記のとおり。どのチームが勝ち上がるのか目が離せない。



※カッコ内の数字はシード順位、日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム、*=4戦先勝のため決着がつかない場合のみ開催

Who's winning his first championship this year? 🏆🤔

Wolves-Thunder Game 1 | Tuesday 8:30 PM ET on ESPN 🍿 pic.twitter.com/bzNBuwlYjL

- ESPN (@espn) May 19, 2025