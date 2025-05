『孫八(まごはち)』(滋賀県米原市)では、2025年5月より、地域の自然と文化を体感できる体験型オプションの提供を本格スタートしました。

古民家宿『孫八』

所在地 :滋賀県米原市梓河内344

アクセス :・名古屋から約1時間、大阪から約2時間、

京都から約1時間半(車利用)

・米原駅から車で約20分

・JR醒ヶ井駅から車で約10分

築120年の古民家を一棟貸しで楽しめる宿『孫八(まごはち)』(滋賀県米原市)では、2025年5月より、地域の自然と文化を体感できる体験型オプションの提供を本格スタート。

■地域の自然と文化を体感できる体験型オプション

この体験型オプションは、地元ガイドとめぐる洞窟探検や里山散策、職人による木工旋盤体験、星空観察、初夏のホタル観賞、夏の虫取りなど、大人も子どもも楽しめる、五感を使った多彩な自然体験が魅力です。

蚊帳のある和室での宿泊やアナログゲームなど、室内でも懐かしくあたたかい時間を過ごすことができます。

屋外でのバーベキュー利用も現在準備を進めており、今後さらに滞在の幅が広がる予定です。

冒険のはじまり

冒険の入り口

■『孫八(まごはち)』について

クラウドファンディングの成功を経て、2025年3月29日、滋賀県米原市梓河内に築120年の木造古民家をリノベーションした一棟貸しの古民家宿『孫八(まごはち)』がオープンしました。

「三世代がくつろげる宿」をコンセプトに、最大15名まで宿泊可能。

家族や友人との大切な時間を、自然豊かな里山の静かな空間で過ごせます。

また、名古屋から約1時間、京都から約1時間半、大阪から約2時間と都市部からのアクセスも良好で、週末旅行や連泊にも最適なロケーション。

三世代旅行や自然派家族旅を求める方にぴったりの宿泊施設です。

本施設の魅力の一つは、地元ガイドによる散策ツアー。

洞窟探検をはじめ、梓河内の自然と文化をめぐる山登り・神社めぐり・川の源流観察など、五感で楽しめる体験を提供しています。

また、地元職人による木工旋盤体験も好評です。

宿の周囲には満天の星空が広がり、室内には蚊帳を設置した寝室で、昔ながらの日本の暮らしを体験することができます。

夏季には施設近くの名所で蛍の観賞も可能で、冬季は「奥伊吹スキー場」へのアクセスも良好。

琵琶湖にも近く、日本百名山の伊吹山、レトロな街並みが魅力の黒壁スクエア、花と農園のテーマパーク ローザンベリー多和田など、周辺観光も充実しており、四季を通じて自然とレジャーを満喫できます。

館内には、その職人による木工作品が展示されており、購入も可能。

旅の思い出や贈り物として、里山のぬくもりを持ち帰ることができます。

その他にも、世代を問わず楽しめるアナログゲームも用意。

ゆったりと過ごすひとときのアクセントとして利用できます。

屋外にはバーベキューも楽しめそうなスペースがあり、今後、家族やグループでの利用を検討しています。

団らんの食卓

懐かしの和室

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地域の自然と文化を体感できる体験型オプション開始!古民家宿『孫八』 appeared first on Dtimes.