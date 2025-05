業務モデルにあう形でテンプレートを組み合わせてソリューションを提供！さくら情報システム「ProFront for Biz∫」

さくら情報システムは、コムチュアが提供するERP(統合基幹業務システム)購買テンプレート「ProFront for Biz∫(プロフロント フォー ビズインテグラル)」を活用したERP購買ソリューションの提供を開始します。

さくら情報システムは、コムチュアが提供するERP(統合基幹業務システム)購買テンプレート「ProFront for Biz∫(プロフロント フォー ビズインテグラル)」を活用したERP購買ソリューションの提供を開始。

■ERP購買テンプレート「ProFront for Biz∫」について

「ProFront for Biz∫」は、購買業務に求められる各業務機能をテンプレート化しており、利用者の業務モデルにあう形でテンプレートを組み合わせてソリューションを提供します。

集中/分散購買、間接材・直接材、役務・工事調達など、さまざまな購買業務モデルにも適用できるような仕組みになっており、業務の独自性の確保と導入コスト低減を両立します。

■「Biz∫」について

「Biz∫」は、NTTデータグループのNTTデータ・ビズインテグラルが提供する大企業向け国産ERPパッケージです。

会計・販売・購買・人事などの基幹業務アプリケーションはもちろん、ワークフロー、マスタデータ管理、他システム連携、統合運用管理といった共通系ラインナップも豊富に擁し、加えて、業務モジュール別・利用ユーザー数別でのライセンス購入が可能なことから、2011年の本格展開以来、1,800社を超えるお客様に採用されています。

近年は、アナログプロセスの効率化・自動化および、デジタルソリューションとの連携を推進することで、ERPをはじめとするバックオフィス領域のデジタル化サポートを進めています。

