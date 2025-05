最大10万円が当たるキャンペーン！ハイセンスジャパン「FIFAクラブワールドカップ2025(TM)公式パートナー」

ハイセンスジャパンは、FIFAクラブワールドカップ2025(TM)の公式パートナーです。

ハイセンスジャパン「FIFAクラブワールドカップ2025(TM)公式パートナー」

ハイセンスジャパンは、FIFAクラブワールドカップ2025(TM)の公式パートナー!

FIFAクラブワールドカップ2025(TM)は、各大陸のチャンピオンクラブが一堂に会し、クラブ世界一の座を競う国際大会で、2025年大会は史上最大規模の32クラブが参加予定です。

世界中から注目を集めるこのイベントを、ハイセンスは全力でサポートします。

現在ハイセンスジャパンでは、大会をより一層楽しんでいただくため、2025年4月24日から7月31日までの期間限定で「FIFA CLUB WORLD CUP 2025(TM) 最大10万円が当たるキャンペーン」を実施中です。

このキャンペーンは対象商品を購入前に抽選に参加することで、当選金額に応じてもれなくキャッシュバックを行なうものです。

応募コースはテレビ、生活家電合わせて全7コースから選べます。

キャッシュバック金額は、購入する商品と各抽選の賞に応じて決まります。

ハイセンスは、FIFAクラブワールドカップ2025(TM)を通じて、サッカーファンの皆様と共にこのイベントを盛り上げていくことを誇りに感じています。

特に、迫力ある映像美を実現する大画面テレビ「100U8R」、冷たいドリンクをたっぷりストックできる大容量冷蔵庫「HR-DCH450KK」、そして洗練されたブラックカラーのスタイリッシュなデザインと快適な冷房性能を両立するエアコン「Sシリーズ(ブラック)」の3製品が、熱戦をより一層引き立てます。

