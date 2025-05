ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、透け感素材で見た目も涼やかな、ディズニーデザイン「シアー素材のフード付きブルゾン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「シアー素材のフード付きブルゾン」ミッキーマウス&ミニーマウス

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ファスナー、左右ポケット

後ろ:前より少し丈長

袖口:ゴム仕様

裾:ゴムスピンドル入り(調節可)

生地:<織物>ポリエステル95%、ポリウレタン5%(平織)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのフード付きブルゾン。

白を基調としているのでコーディネートに合わせやすく、さらっと羽織ることができます!

ほどよい透け感のある素材で軽やかな印象に◎

涼やかなのにしっかりUVカット効果のある素材を使用しています。

胸元には「ミッキーマウス」のロゴとミッキーモチーフの刺繍入り☆

さりげないのがポイントです。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のネームも。

手でハートを作った姿が愛らしさ満点です!

後ろは無地のシンプルなデザインに。

裾のコードでシルエット調節をすることもできます。

絞れば丸いシルエットになってかわいい☆

裾に前後差があるのもこだわり◎

ふんわりした袖もポイントです。

ゆったりと着れて、ガーリーでかわいらしいシルエットに。

UVカット効果はもちろん、速乾性があるのも魅力的!

透け感素材で見た目も涼やかな、ディズニーデザイン「シアー素材のフード付きブルゾン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

