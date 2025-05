1本でダメージケア＆スタイリングを叶える！ハーバー研究所『さらさらしっとりヘアオイル』

ハーバー研究所は、うるおい成分スクワランを配合したヘアトリートメントオイル『さらさらしっとりヘアオイル』を、2025年7月1日(火)より通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『さらさらしっとりヘアオイル』

容量・価格:50mL 1,650円(税込)

リピーター続出の『さらさらしっとりヘアオイル』は、洗い流さないタイプのヘアトリートメントオイル。

よりしっとり感が得られるよう、油溶性ビタミンC(製品の抗酸化剤)※1を配合。

毛髪の表面に吸着し、キューティクルの毛羽立ちをケアします。

またブロー前に使用すると、ドライヤーの熱を利用して髪のダメージを補修します。

爽やかなベルガモットの香りで、就寝前のリラックスタイムや、スタイリングの仕上げにもおすすめです。

商品特長

◎保湿成分スクワランを配合。

髪の内側までうるおいを届け、

柔らかさとツヤを与えます。

◎ドライヤーなどの熱により、毛髪にあるアミノ基と結合し、

毛髪を補修・補強するヒートアクティブ効果を持つエルカラクトン※2を配合。

ダメージを補修します。

◎毛髪に吸着しやすい油溶性ビタミンC(製品の抗酸化剤)を配合。

キューティクルをケアし、するんと指通りの良い美髪へ導きます。

◎サラっとしてベタつかず、まとまりやすい髪に仕上げます。

◎爽やかなベルガモットの香り。

◎容器は、燃焼などによるCO2排出を抑えることができ、地球温暖化対策につながる

植物由来のバイオマスペット混合素材のものを採用しています。

<使用方法>

◎ドライヤーでのブロー前に

洗髪後のタオルドライした半乾きの髪に、少量ずつ手に取り、手のひらでよく伸ばしてから毛先を中心になじませます。

◎スタイリングの仕上げとして

乾いた髪に少量を手のひらでよく伸ばしてから、毛先や髪表面に薄くなじませてください。

※なくなり次第終了となります。

『さらさらしっとりヘアオイル』テクスチャー

※1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル:製品の抗酸化剤

※2 γ-ドコサラクトン :ヘアコンディショニング成分

