今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、のせておくだけで自然解凍より断然早い、ディズニーデザイン「粗熱取り・お弁当作りにも!熱伝導の解凍プレート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「粗熱取り・お弁当作りにも!熱伝導の解凍プレート」ミッキーマウス&ミニーマウス

© Disney

タイプと価格:【S】2,490円(税込)、【M】2,990円(税込)

サイズ:【S】幅約23cm、奥行約16.5cm、厚さ約0.3cm、【M】幅約29.5cm、奥行約20.8cm、厚さ約0.3cm

主材:アルミニウム

製品重量:【S】約280g、【M】約445g

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

冷凍しておいた肉や刺身の柵などの解凍に便利な熱伝導の解凍プレート。

火を使わないので刺身の解凍に最適です!

© Disney

冷凍庫に入れれば急速冷凍にも役立ちます。

薄型のコンパクトなサイズ感でかさばらないのもうれしいポイント◎

© Disney

下部には、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のお顔、靴や手などのアイコンモチーフ、ロゴがデザインされています。

プレート自体が黒がベースのシンプルなデザインなので、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のアートがキュートなアクセントに☆

© Disney

解凍だけではなく、お弁当の粗熱取りに使えば時短に!

炊き立てのご飯を冷凍するときの粗熱取りにも重宝します。

使わないときはキッチンにそのまま出しておくだけでもかわいい。

のせておくだけで自然解凍より断然早い、ディズニーデザイン「粗熱取り・お弁当作りにも!熱伝導の解凍プレート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

