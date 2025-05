ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」と、サンリオのサンリオキャラクターズとのコラボレーション第2弾が決定しました。

うちのタマ知りませんか?POP UP STORE

開催期間 : 2025年5月23日(金)〜2025年6月19日(木)

開催場所 : 大丸梅田店 5階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ

ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」と、サンリオのサンリオキャラクターズとのコラボレーション第2弾が決定!

2025年5月23日(金)から6月19日(木)の期間※、大丸梅田店で開催する「タマ&フレンズ」のPOP UP STOREにて第1弾コラボグッズが勢ぞろいするほか、期間中に第2弾コラボグッズが初登場する予定です。

※サンリオキャラクターズとのコラボグッズ第2弾は2025年6月6日(金)発売開始予定

【サンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズの販売】

第1弾のコラボレーションでは、「タマ&フレンズ」と同じ1980〜90年代にデビューしたポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、バッドばつ丸、おさるのもんきち、パタパタペッピーとのコラボが実現!

待望の第2弾では大人気のハローキティ、シナモロール、マイメロディとの夢のコラボレーション!

コラボグッズを大丸梅田店のPOP UP STOREで初披露します。

※サンリオキャラクターズとのコラボグッズ第2弾は2025年6月6日(金)発売開始予定

(C)Sony Creative Products Inc.

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656519

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第2弾はハローキティ、シナモロール、マイメロディとの夢のコラボ!うちのタマ知りませんか?POP UP STORE appeared first on Dtimes.