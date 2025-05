アクセスHRは、今回、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)をはじめとする訪問介護系施設向けに、日本国内での介護経験を有する外国人特定技能人材を紹介する新たなサービスを開始します。

アクセスHR

アクセスHRは、今回、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)をはじめとする訪問介護系施設向けに、日本国内での介護経験を有する外国人特定技能人材を紹介する新たなサービスを開始。

サービスの特徴

- 日本での介護経験がある人材:

特定技能で訪問介護系施設に従事するには1年以上の実務経験が必須です。

同社では、この要件を満たすだけでなく、技能実習や特定技能を通じて日本の介護業務や技術を理解し、利用者様との細やかなコミュニケーション能力を培ってきた人材を紹介します。

これにより、受け入れ施設様は即戦力となる人材を確保し、質の高い介護サービス提供に繋げることが可能です。

- 就業開始までの初任者研修取得をサポート:

訪問介護系施設での就労に必要な初任者研修については、未修了の人材に対し、同社が提携する教育機関を紹介し、就労開始までの資格取得をサポートします。

もちろん、条件次第では、すでに初任者研修や実務者研修を修了した即戦力となる人材の紹介も可能です。

- 多言語対応によるサポート:

外国人特定技能人材の採用から就労後の生活面まで、多言語でサポートを提供し、受け入れ施設様と外国人材双方に安心できる環境づくりを支援します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本で介護経験がある外国人特定技能人材紹介をスタート!アクセスHR appeared first on Dtimes.