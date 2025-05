ホテルニューグランドは、カフェ併設店舗であるホテル直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店」において、6月8日から、毎週日曜・20食限定のカフェメニュー「チェダーモンテクリストサンド」を販売する。

ふわふわのフレンチトーストにベーコンとチーズを挟み焼き上げたホテル朝食で人気のモンテクリストサンドに、濃厚で風味豊かなチェダーチーズを纏わせた、S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店だけで楽しめるメニューとして仕上げた。甘さと塩味の絶妙なバランスは、オリジナルコーヒー「ザ・コーヒー」との相性も抜群だとか。ブランチやおやつタイムに、店内での買い物の休憩のひとときにおすすめの一品となっている。

[販売概要]

販売期間:6月8日(日)〜毎週日曜日のみ・限定20食

小売価格:チェダーモンテクリストサンド 990円(税込) ※イートインのみでの提供

販売店舗:S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店(横浜高島屋 地下1階 Foodies'Port2)

営業時間:10:00〜21:00(カフェ L.O.20:00)

カフェ席数:テーブル4卓 8席・カウンター6席

問合せ:S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店/045−534−3970(店舗直通)

ホテルニューグランド=https://www.hotel-newgrand.co.jp