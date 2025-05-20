¡ÚGundam GQuuuuuuX ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1 ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡Û ¡ÚGundam GQuuuuuuX-Beginning ¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡Û 5·î È¯Çä ²Á³Ê¡§³Æ4,400±ß

¡¡¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¡ÖGundam GQuuuuuuX ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1 ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡×¡¢¡ÖGundam GQuuuuuuX-Beginning ¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡×¤ò5·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï³Æ4,400±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àGQuuuuuuuX¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡ÖGundam GQuuuuuuX-Beginning¡×¤Î¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¤ÇÉ½¸½¤Ç¤·¤¿¤â¤Î¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ôー¥¹¤Ï1000¥Ôー¥¹¡£

¡¡´°À®»þ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó72cm¡ß²£Ìó49cm¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÎB2¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÚGundam GQuuuuuuX ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1 ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡Û ¡ÚGundam GQuuuuuuX-Beginning ¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡Û

(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º