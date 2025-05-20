¡Öµ¡Æ°Àï»Î Gundam GQuuuuuuX¡×¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë2¼ï¤¬È¯ÇäÃæ¡£¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¤ÇÅÐ¾ì
¡ÚGundam GQuuuuuuX ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1 ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡Û ¡ÚGundam GQuuuuuuX-Beginning ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡Û 5·î È¯Çä ²Á³Ê¡§³Æ4,400±ß
¡¡¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¡ÖGundam GQuuuuuuX ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1 ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡×¡¢¡ÖGundam GQuuuuuuX-Beginning ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡×¤ò5·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï³Æ4,400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àGQuuuuuuuX¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡ÖGundam GQuuuuuuX-Beginning¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¤ÇÉ½¸½¤Ç¤·¤¿¤â¤Î¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ôー¥¹¤Ï1000¥Ôー¥¹¡£
¡¡´°À®»þ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó72cm¡ß²£Ìó49cm¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÎB2¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚGundam GQuuuuuuX ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1 ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡Û ¡ÚGundam GQuuuuuuX-Beginning ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë1000P¡Û
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º